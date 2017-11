Hergeirsson med klar Løke-advarsel: - Hun er ikke på sitt beste

Drøye fire måender etter at hun fikk sønnen Oscar er Heidi Løke tilbake på landslaget, men landslagssjefen mener vi ikke skal ha for høye forventinger.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag ble det klart at Heidi Løke er tilbake på det norske håndballandslaget og veteranen er med i årets VM-tropp.

Løke er én av de mestvinnende norske jentene og har tre EM-gull, to VM-gull og et OL-gull i bagasjen fra tidligere mesterskap. I 2011 ble den norske strekspilleren kåret til verdens beste håndballspiller.

Det er imidlertid kun drøye fire måneder siden Løke fødte sønnen Oscar og hun har i høst jobbet hardt for å komme seg tilbake på toppnivå.

34-åringen flyttet i sommer hjem fra ungarske Györ og har spilt for Storhamar i høst. Selv om laget har prestert godt, og Løke har gjort sine saker bra, er hun fortsatt et lite stykke unna god, gammel form.

- Ikke toveis i 60 minutter



Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener likevel det er verdt å ta en sjanse på Løke nå, men vil gjerne dempe forventningene til stjernen.

- Vi kommer ikke til å bruke henne som da hun var med oss sist. Vi må sluse henne inn litt etter litt og se hvordan det blir. Hun trenger å spille sammen med gjengen, sier landslagstreneren til Nettavisen.

- Heidi trenger å kjenne på nivået, for å heve seg. Det blir ingen Heidi Løke toveis i 50-60 minutter av hver kamp, slik det ofte var før. I hvert fall ikke til å begynne med i turneringen, fastslår Norges islandske trener.

Han påpeker videre at det er en del hensyn som har måttet tas for å kunne inkludere 34-åringen i troppen som reiser til Tyskland i desember.

- Vi har vært ydmyke med tanke på at hun skal ha med seg en fem måneder gammel Oscar. Da er vi avhengig av å få med oss familien Løke, med pappa Bjørn, på laget. Han skal ha med seg Oscar på siden. Det er viktig at det fungerer, hvis Heidi skal ha fullt fokus på det hun skal.

Treneren er klar på at Løke har en vei å gå, før hun er i toppform.

- Hun er ikke på det nivået hun var på sitt beste, før fødselen, og før hun ble gravid. Det er naturlig, sier treneren.

- Det er drøye fire måneder siden hun fødte, men hun har kommet langt. Vi tar henne ut, fordi vi har sett en utvikling som tilsier at hun kan komme tilbake til sitt beste, sier Hergeirsson.

- I høyeste grad



Norge-sjefen får støtte av medtrener Mia Högdahl.

- Jeg har opplevd gjennom årene at er det én spiller som kan komme seg i form, så er det Løke, og en Løke i form har vi i aller høyeste grad nytte av i et mesterskap, sier Högdahl til Nettavisen.

- Det er et lite stykke igjen for henne, men vi har én måned på oss. Det tror jeg kommer til å gå bra, for ellers hadde vi ikke tatt henne ut.

Til TV 2 sier Løke at hun fortsatt er sulten på mer suksess.

- Det er selvfølgelig veldig gøy å bli tatt ut, men jeg er ikke fornøyd ennå. Jeg skal komme i enda bedre form til VM starter, sier hun.

- Det er fire måneder siden jeg fikk en sønn. Han må med, noe annet går ikke. Bjørn og Oscar blir med både til Møbelringen Cup og til Tyskland. Alexander blir hjemme med faren sin, sier Løke.

- Ti av ti ganger

Hergeirsson og hans team har valgt å ta ut tre strekspilleren i årets tropp. Kari Brattset og Vilde Ingstad er de to andre som er tatt ut i troppen.

- Det er en grunn til at vi har med tre linjespillere. Kari og Vilde er solide forsvarsspillere. Kari er egentlig god i alle faser for tiden, og er den klart beste linjespilleren i totalspillet akkurat nå. Og Vilde er i god utvikling og har vært solid bakover for Esbjerg, og kan bekle alle roller i midtforsvaret.

Camilla Herrem, som har spilt på landslaget med Løke i mange år, mener 34-åringen er viktig for laget både på og utenfor banen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson.

- På banen er hun den klart beste linjespilleren i verden, det er det ikke tvil om. Jeg hadde valgt Heidi ti av ti ganger, uansett hva det hadde vært snakk om, egentlig, sier Herrem til Nettavisen.

- Hun er også en fin person å ha utenfor banen. Heidi er omgjengelig, flink til å hjelpe til og en fantastisk person å ha i gruppa. Jeg er veldig glad for at hun er med, sier Herrem.

Kantspilleren, som også er en del av årets VM-tropp, tror de to andre strekspillerne kan lære mye av å jobbe med Løke i mesterskapet.

- Heidi er en spiller som lærer bort veldig mye, og det er mye de kan lære av henne. Jeg tror det er veldig positivt med tre linespillere som jobber bra sammen. Samtidig er det også tre veldig forskjellige spillertyper, mener Herrem.

Håndball-VM i Tyskland spilles i perioden 1. til 17. desember.

Disse er tatt ut i VM-troppen:

Målvakter:

Kari Aalvik Grimsbø (Györ), Katrine Lunde (Vipers Kristiansand).

Bakspillere:

Emilie Hegh Arntzen (Vipers Kristiansand), Emilie Christensen (Larvik), Helene Gigstad Fauske (Midtjylland), Veronica Kristiansen (Midtjylland), Amanda Kurtovic (CSM Bucuresti), Nora Mørk (Györ), Stine Bredal Oftedal (Györ).

Kantspillere:

Camilla Herrem (Sola), Marit Røsberg Jacobsen (Byåsen), Stine Ruscetta Skogrand (Silkeborg), Sanna Solberg (Esbjerg).

Linjespillere:

Kari Brattset (Vipers Kristiansand), Vilde Ingstad (Esbjerg), Heidi Løke (Storhamar).

