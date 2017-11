Kokende hall venter Sagosen i norsk stjerneduell

Sander Sagosen og Kent-Robin Tønnesen er klar for sitt andre møte på en uke. – Det er disse kampene som teller aller mest, sier Sagosen til NTB.

Ungarske Veszprém og franske Paris St. Germain er to av Europas fire-fem virkelig storheter i herrehåndball.

Derfor ligger det mye ære i potten i Champions League-møtet lørdag kveld. Kampen er for lengst utsolgt, og temperaturen i Veszprém Arena er det lite som slår i håndballsammenheng.

PSG kan vente seg det meste fra tribunene. – Fansen vår vil ha en seier. Det kommer til å være kjempestemning, sier Tønnesen til NTB.

Han kom til Veszprém i sommer og har spilt mye de siste seks ukene etter at László Nagy gikk på en skade.

– Det har gått bra, og det gjelder selvfølgelig å slå Sander denne gangen.

Bom

PSG vant hjemmekampen mot Veszprém forrige uke. Den var jevn til sluttminuttene.

– Vi går selvfølgelig for å gjenta det, men det blir noe annet her. Det blir knalltøft. Det er slik det skal være, sier Sagosen til NTB i lobbyen på Hotel Medici.

Han trengte bare et par uker på å bli en nøkkelmann i PSG i sommer, men klubben tråkket på et stort bananskall forrige uke. – Vi tapte i den franske serien mot Nimes, sier Sagosen og er fortsatt litt irritert over det.

Champions League avgjøres med Final Four-sluttspill i mai. Det har Sagosen aldri før vært med på. Nå ligger mye til rette for at det skjer om et halvt års tid.

PSG må regnes som favoritt til sluttseieren i mesterligaen selv om det er lite som skiller de fire-fem beste lagene.

