Løke irritert over stortapet mot Vipers

Heidi Løke var skuffet over stortapet, og nektet å snakke om broren Frank.

HAMAR (Nettavisen): Storhamar ble elleve numre for små mot Vipers, og tapte 19-30.

Heidi Løke ble godt passet på inne på linja, og fikk mye juling i løpet av oppgjøret, og måtte nøye seg med seks scoringer på åtte forsøk.

Etter det knusende nederlaget, var verdens kanskje beste strekspiller irritert på eget lags prestasjon.

- Trodde vi hadde tatt steg

- Det er utrolig skuffende. Det er kjedelig, jeg trodde vi hadde tatt et steg frem, men vi taper med mer nå. Det er veldig, veldig skuffende. Det virker ikke som vi hadde troen på det, forteller Løke til Nettavisen.

Av samtlige eksperter og medier er Vipers tippet som den soleklare gullfavoritten denne sesongen, men de fleste holder Storhamar som den fremste utfordreren, sammen med Larvik.

At forskjellen var såpass stor opp til Vipers, overrasket Løke.

- Jeg synes jo vi egentlig har tatt et steg opp, men sånn det ser ut i dag, så ser det ikke sånn ut. Jeg vet ikke hva som er galt, men det ser ikke ut som vi er med og ikke kjører vårt eget spill, er halvsatsende og ikke har troen på det. Det er i disse kampene vi må gjøre det, sukker Løke.

I flere sesonger har Storhamar gjort det godt mot de fleste lagene i eliteserien, mens de ikke har klart å gå seirende ut av duellene med Vipers og Larvik.

For stor respekt?

På spørsmål om Løke savner at Storhamar-spillerne klarer å vise seg fra sin beste side mot storlagene, svarer hun:

- Det virker som vi har altfor stor respekt for dem. Det er vanskelig å si. Det er disse kampene som skal være ekstra gøy å spille, da det er toppkamper. Ok, vi vet at Vipers har gode spillere på alle plasser, men det har vi også.

At Storhamar kun klarte å få nettkjenning 19 ganger, overrasker strekspilleren.

- Vi skyter på dårlige sjanser, går sidelengs og kjører ikke vårt spill. Vi pleier å være ganske gode i angrep, men i dag slet vi, svarer Løke.

Det er kun spilt tre kamper av årets håndballsesong, og Løke nekter å gi opp kampen om seriegullet.

- Vi er langt unna sånn det ser ut i dag, men det er lenge igjen av sesongen. Vi har så vidt begynt, så vi skal ikke grave oss ned. Vi må bare trene mer, og så bli enda bedre, sier hun offensivt.

Vil ikke snakke om brorens TV 2-feide

Den siste tiden har en annen i Løke-familien vært i hardt vær.

Storebror Frank har blitt kastet ut av Skal vi danse på TV 2, etter forrige helgs lettkledde opptreden.

Løke, som har et meget tett forhold til broren, blir mindre snakkesalig da hun får spørsmål om hva hun synes om brorens situasjon.

- Jeg har ikke lyst til å snakke så mye om det, sier Løke smilende.

- Har du snakket med ham om det?

- Det har jeg. Mer vil jeg ikke uttale meg om det, sier Løke, fremdeles smilende.

