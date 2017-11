Mørk: - Skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg

Nora Mørk har gått til anmeldelse etter at private bilder av henne er dukket opp på nettet som følge av at mobiltelefonen hennes ble hacket.

– Flere personer vil bli anmeldt. Det er nå kampen begynner. Jeg kommer ikke til å gi meg, sier Nora Mørk til VG.

Linker til Mørks bilder er blitt spredt åpent i sosiale medier det siste døgnet. Mørk har selv konfrontert personer som har fått tilsendt bildene av henne.

– Det skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg. Dette har skjedd blant folk jeg har bekjentskap til. Jeg vet at det forskjell på å motta et bilde og å sende det videre. Det er likevel så feigt, sier hun oppgitt.

Det var i et intervju med TV 2 mandag at det kom fram at den profilerte håndballspilleren hadde slitt med problemer i det siste på grunn av hackerangrepet som skjedde i september.

Nora Mørk fått mye støtte fra håndballmiljøet etter at saken ble kjent.

– Det setter jeg så absolutt pris på. Dette er jo ikke greit. Jeg har fått masse meldinger siden mandag, sier hun.

Mandag var hun i et møte med justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) og lederen av familie og kulturkomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Neste helg skal hun spille firenasjonersturneringen på Sotra. Det er Thorir Hergeirssons VM-oppkjøring med landslaget.

(©NTB)

Mest sett siste uken