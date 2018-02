Mørk kåret til verdens beste kvinnelige håndballspiller

Gikk til topps i prestisjetung kåring.

Nora Mørk er kåret til verdens beste kvinnelige håndballspiller av nettstedet Handball-Planet, melder TV 2 torsdag kveld.

I juryen satt 16 håndballeksperter fra 13 forskjellige nasjoner. I tillegg har den norske stjernen blitt stemt frem av fans fra hele verden.

I Løkes fotspor



Mørk følger dermed i fotsporene til strekspilleren Heidi Løke. Hun har vunnet den samme prisen tre ganger tidligere, i 2011, 2013 og 2014.

Mørk er også nominert til prisen «World Handballer of the Year». Det er en pris som deles ut i regi av det internasjonale forbundet (IHF).

Der konkurrerer 26-åringen med blant andre lagvenninne Stine Bredal Oftedal om utmerkelsen. På herresiden er Sander Sagosen nominert.

I 2017 var Mørk med å vinne Champions League med klubblaget Györ, der hun scoret det avgjørende målet i finalen mot Vardar fra Makedonia.

Hun var også sentral da Norge tok sølv under håndball-VM i desember i fjor. Det ble tap mot Frankrike i finalen for de norske jentene.

Kåringen til Handball-Planet er en etterlengtet opptur for Mørk. Tidligere denne uken pådro hun seg nemlig en smell i kneet og korsbåndet røk.

Det skjedde i en Champions League-kamp mot Nyköping.

Mørk blir trolig ute i minst seks måneder på grunn av skaden, men det har blitt spekulert i at EM i desember også står i fare.

Ble operert



Onsdag kom meldingen om at Mørk har vært gjennom en vellykket operasjon for skaden. 26-åringens klubb, ungarske Györ, skrev at man under operasjonen ordnet opp i det fremre korsbåndet som var røket, i tillegg til noen småskader som ble oppdaget underveis.

- Hun kommer til å bli på sykehuset noen dager, men vi vil starte med rehabilitering mens hun er der. Hun er ventet å være helt klar i løpet av seks måneder, sier klubblege Peter Balogh.

Mørk har en tung historikk med kneskader og har vært gjennom flere operasjoner tidligere.

Mest sett siste uken