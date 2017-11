Mørk takker for støtten: - Aldri har jeg spilt en tøffere kamp

Den norske håndballstjernen opplevde marerittet da telefonen hennes ble hacket.

Etter at Nora Mørk fortalte at telefonen hennes hadde blitt hacket, har ikke støtten latt vente på seg. Mørk opplevde at private bilder ble stjålet fra telefonen og spredd på internett.

På Instagram takker den norske håndballstjernen for støtten hun har fått etter at hun fortalte sin historie mandag.

- Aldri har jeg spilt en tøffere kamp. En personlig kamp av selvfølelse, skuffelse, panikk og frustrasjon. Nå vet jeg at jeg ikke står alene i dette. Tusen takk til alle som har støttet meg og hjulpet meg til å stå frem, skriver Mørk på Instagram.

En mann i tjueårene har tilstått å ha hacket telefonen hennes via en app. Der har mannen fått tilgang til Mørks private bilder. Disse er nå på avveie.

- Det har knekt meg, sa mørk til TV 2 om hackingen, og er klar på at hun vil anmelde alle som har bildene, og som sprer dem videre.

Får støtte av Hergeirsson

Landslagssjef Thorir Hergeirsson støtter Mørk, og er klar på at landslaget stiller seg bak den norske stjernespilleren.

- Vi skal snart ta imot Nora på landslaget. Hun skal få all den støtte hun trenger. Jeg tror det er viktig å se framover, og det skal hun få hjelp til av laget, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

Han er klar på at saken har påvirket Mørk sportslig.

- Helt klart. Det var godt synlig de første ukene. Men Nora har kommet sterkere og sterkere etterhvert som hun har tatt beslutninger. Men det har vært noen forferdelige uker, fortsetter landslagssjefen.

- Skremmende



Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal har spilt sammen med Mørk i mange år, og støtter venninnen i saken.

- Det er skremmende hvor lite medfølelse og respekt for andres privatliv som kan finnes der ute. Som venninne har det vært vondt å se hvordan dette har gått inn på henne. For Nora er kanskje en offentlig person, men først og fremst en person. En bra en i tillegg, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

- Det er ingen tvil om at hun er et offer i denne saken, men også en som tør å stå frem og bruke stemmen sin. For seg selv, men minst like mye for andre. Det står det stor respekt av, fortsetter hun.

Aldri har jeg spilt en tøffere kamp. En personlig kamp av selvfølelse,sinne,skuffelse,panikk og frustrasjon. Nå vet jeg at jeg ikke står alene i dette. Tusen takk til alle som har støttet meg og hjulpet meg til å stå frem...og en spesiell takk til Lene,Gro og Tone💐 #sharingisNOTcaring Et innlegg delt av Nora Mørk's Official Instagram (@noramrk_9) mandag 13. Nov.. 2017 PST

