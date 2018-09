Nettavisen kjøper norsk topphåndball live på nett

Mens Frank Løke ryker ut fra TV 2, kan du fra nå se søsteren Heidi Løke og resten av topphåndballen live på Nettavisen.

I dag, tirsdag, blir det kjent at Amedia og Nettavisen overtar rettighetene til å sende norsk topphåndball. Håndball er den nest største idretten i Norge, med over 135.000 utøver over hele landet.

- Dette er noe klubbene har ønsket å få til, og vi er sikre på at vi sammen vil sikre en god utvikling av topphåndballen i media, sier daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein Barthold.

Topphåndballen har mange kjente profiler, som kanskje er aller mest kjente fra landslagene.

I toppen på kvinnesiden har både Vipers og Storhamar full pott, etter henholdsvis tre og to kamper.

Vipers har kjente landslagsprofiler som Linn Jørum Sulland, Kathrine Lunde og Emilie Hegh Arntzen - mens Storhamars mest kjente fjes er målgrossist Heidi Løke.

Allerede i kveld, tirsdag klokken 18:00 kan leserne se Oppsal - Fana, og om Oslo-laget kan følge opp sin gode sesongstart og klatre forbi Larvik på tabellen.

På herresiden kan du blant annet følge med på om Kristian Kjellings Drammen (DHK) klarer å ta steget tilbake til den soleklare toppen av norsk herrehåndball, sammen med hjemvendte profiler som Johannes Hippe, Joakim Hykkerud og Gøran Sørheim.

Onsdag denne uka tar de imot Halden i Drammenshallen, med kampstart 18.00. Etter to kamper er det dog Elverum som topper tabellen med to strake seire i serieåpningen.

Strømmes live på internett

Det nye samarbeidet mellom Norsk Topphåndball og Amedia, sikrer avislesere over hele landet tilgang til håndball - ikke bare elitedivisjonen. Amedia har også visningsrett for kampene på håndballens nivå to og tre.

ENIGE: Amedias konsernsjef Are Stokstad og generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund har gjort avtalen som gjør at Nettavisen kan sende all norsk topphåndball.

- Med Amedia på laget vil vi øke både oppmerksomheten og engasjementet gjennom bred distribusjon i landets lokalaviser. Samtidig vil Nettavisen bidra til riksdekkende oppmerksomhet. Amedia er en perfekt partner, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Minst 260 kamper

Nettavisen skal overføre minst 260 kamper fra øverste nivå i håndball på NA+, og vil sammen med Amedia produsere og sende en rekke kamper fra første og andre divisjon.

TV 2 har rettigheter til inntil 35 kamper, deriblant noen cupkamper. De har valgt ut 12 kamper for 2018.

- Med den avtalen vi nå er blitt enige om er våre 513.000 abonnenter sikret direktesendt sportsjournalistikk av høy kvalitet, og over hele landet kan håndballinteresserte nå finne sitt favorittlag gjennom Amedias felles vertikal for sportsinnhold, Norgessporten, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Fotball, håndball og ishockey

Nettavisen og Amedia begynner nå å få en omfattende portefølje av sportsrettigheter. Direktesendingene omfatter fotballkamper i PostNord-ligaen, Regionsligaen og Toppserien for kvinner - samt øverste nivå i basket og ishockeyens 1. divisjon.

Enkelte av oppgjørene har over 10.000 seere på internett, og det er eksempelvis stor interesse foran toppoppgjøret mellom Raufoss og Fredrikstad i toppen av PostNord-serien nå på søndag klokken 16.00.

Slik ser du kampene:

For å se håndball, fotball og de andre idrettene, må du være abonnent på NA+, som også omfatter Norgessporten. Da får du den daglige plussutgaven til Nettavisen, samt alt du måtte ønske å se av sport på nett.

