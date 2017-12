NM-tittel til Drammen: - Jeg får frysninger

Landslagsprofil rørt etter klubbens første cuptriumf på ti år.

BODØ - DRAMMEN 23-28:

Drammen er norgesmester i håndball for menn etter en seier med fem måls margin over Bodø fredag.

Dermed vant Kristian Kjelling trenerduellen om NM-tittelen mot en annen tidligere landslagskjempe i Børge Lund.

Drammenserne triumferte med 28-23 og hadde god kontroll på cupfinalen fra den andre omgangen var omtrent midtveis.

Da økte Joakim Hykkerud DHKs ledelse til fire mål, og forpranget økte derfra helt opp til åtte scoringer i favør Kjellings menn.

- Jeg får frysninger. Det er helt nydelig. Dette er klubben i mitt hjerte. Å avslutte 2017 med et cupgull er viktig for både klubben og byen. Jeg er ganske lettrørt, men jeg merka det på slutten her at dette betyr veldig mye. Helt fantastisk, beskriver Hykkerud overfor TV 2.

Etter en årrekke der Drammen var en av Norges ledende klubber i herrehåndballen, havnet klubben i både sportslige og økonomiske problemer for noen sesonger siden.

Kjelling: - Ikke ferdig



Før fredagens finale var det ti år siden drammensernes forrige NM-tittel. Det forrige seriemesterskapet ble vunnet i 2010.

- Det er klart at dette betyr veldig mye. Det er en lang prosess å gjøre en snuoperasjon, og vi er ikke ferdig ennå. Cupen er et sted man kan vinne et trofé fort. Men vi skal jobbe videre og holde oss i norgestoppen over tid. Der er vi ikke ennå. Det kommer til å ta litt tid, sier Kristian Kjelling til TV 2.

CUPMESTER: Joakim Hykkerud og Drammen overlistet Bodø-keeper Simen Sejr nok ganger til å stikke av med NM-tittelen, klubbens andre på seks cupfinaler.

Drammen tok sin forrige NM-tittel i 2007. Den gangen ble FyllingenBergen slått i finalen. Totalt har laget spilt fem finaler før 2017-utgaven. Sist gang var i 2011.

Profilene Hykkerud og Gøran Sørheim fikk sitt første trofé etter returen til Drammen.

Hjem fra større ligaer



Både Hykkerud og Sørheim gjorde comeback i Drammen før denne sesongen. Linjespiller Hykkerud forlot tysk Bundesliga for å være mer med sønnen, mens Sørheim kom fra Danmark.

Hykkerud og Sørheim er de eneste fra hjemlig serie som har fått plass i Christian Berges EM-tropp. De to landslagsuttatte satte standarden i finalen i Oslo Spektrum.

De første 30 minuttene var jevnspilt. Men etter hvert rykket Kristian Kjellings mannskap ifra, og førte med flere måls margin til triumfen og en ny kongepokal var i havn.

