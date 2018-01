Norge og Frankrike unngår hverandre i håndball-EM

De norske håndballjentene kan ikke møte verdensmester Frankrike før i en eventuell semifinale i EM i desember.

Det er klart etter at arrangøren og Det europeiske håndballforbundet (EHF) har fordelt de fire «store» deltakerne i gruppespillet, under forutsetning av at de kvalifiserer seg.

Norge starter med puljespill i Brest, nordvest i Frankrike. Til hovedrunden forflytter Norge seg vel 100 mil østover og havner i Nancy.

Oppsettet er gjort slik at Norge og Frankrike, VM-finalister i desember, ikke kan møtes før cupspillet starter med semifinale.

Norge kan heller ikke møte Danmark før den fasen av EM. I stedet er Nederland på samme side av tablået som de norske jentene.

EMs semifinaler og medaljekamper går i Paris.

(©NTB)

Mest sett siste uken