Solberg vraket fra VM-troppen

Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø danner keeper-par under håndball-VM i Tyskland.

OSLO (Nettavisen): Landslagssjef for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, presenterte tirsdag laget han tar med seg til VM.

Turneringen spilles i Tyskland mellom 1. og 17. desember.

Vraket



I forkant av uttaket har det blant annet vært knyttet stor spenning til hvilke keepere som skal stå for Norge i turneringen. Hergeirsson kunne melde at følgende to keepere er tatt ut: Kari Aalvik Grimsbø og Katrine Lunde.

Det betyr at Silje Solberg er vraket og må bli hjemme.

- Vi har stort sett alle kampene til de tre målvaktene. Det vi ser av Kari er en pil som peker oppover. Katrine har vært stabilt god denne høsten, sier assistenttrener Mia Hermansson Högdahl for å forklare vrakingen av Solberg.

- Jeg er veldig glad, melder en lettet Kari Aalvik Grimsbø til NTB.

Hergeirsson kunne også avsløre at strekspilleren Heidi Løke er tilbake i troppen. Storhamar-spilleren var ikke med under EM i fjor, på grunn av at hun ventet barn, men er nå tilbake i spill. Løke var en sentral spiller da Norge vant VM-gull tilbake i 2015 og siden debuten for Norge i 2006 har veteranen vært med å vinne EM tre ganger, VM to ganger og OL én gang.

I 2011 ble Løke kåret til verdens beste håndballspiller.

Store profiler som Nora Mørk, Amanda Kurtovic, Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen er som ventet også en del av Norges tropp.

Disse er tatt ut i VM-troppen:

Bakspillere:

Veronika Kristiansen

Emilie Christensen

Helene Gigstad Fauske

Emilie Hegh Arntzen

Amanda Kurtovic

Nora Mørk

Stine Bredal Oftedal

Kantspillere:

Camilla Herrem

Marit R. Jacobsen

Stine Skogrand

Sanna Solberg

Linjespillere:

Vilde Ingstad

Kari Brattset

Heidi Løke



Keepere:

Kari Aalvik Grimsbø

Katrine Lunde

Regjerende mester



Norge spiller i gruppe B under Tyskland-VM og møter Sverige, Tsjekkia, Ungarn, Argentina og Polen i det innledende gruppespillet.

Etter gruppespillet venter en eventuell åttedelsfinale, kvartfinale og finale. Finalen spilles 17. desember i Barclaycard Arena i Hamburg,

Norge har vunnet VM tre ganger tidligere, to ganger under Hergeirssons ledelse. Det norske laget gikk til topps i 1999, 2011 og 2015.

Håndballjentene går inn i årets turnering som regjerende mestere.

Fakta: Norske kvinnehåndballmedaljer

Under Thorir Hergeirsson:

* 2016 EM: Gull

* 2016 OL: Bronse

* 2015 VM: Gull

* 2014 EM: Gull

* 2012 OL: Gull

* 2012 EM: Sølv

* 2011 VM: Gull

* 2010 EM: Gull

* 2009 VM: Bronse Under Marit Breivik:

* 2008 OL: Gull

* 2008 EM: Gull

* 2007 VM: Sølv

* 2006 EM: Gull

* 2004 EM: Gull

* 2002 EM: Sølv

* 2001 VM: Sølv

* 2000 OL: Bronse

* 1999 VM: Gull

* 1998 EM: Gull

* 1997 VM: Sølv

* 1996 EM: Sølv

* 1994 EM: Bronse Under Sven-Tore Jacobsen:

* 1993 VM: Bronse

* 1992 OL: Sølv

* 1988 OL: Sølv

* 1986 VM: Bronse.

