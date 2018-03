Stine Bredal Oftedal med stygg skade da EM-billetten ble sikret

- Ikke et bilde vi ønsker å se, sier Gro Hammerseng-Edin om en landslagskaptein oppløst i tårer.

NORGE - KROATIA 33-27:

De norske håndballjentene sikret deltakelse i EM i Frankrike i desember, med 33-27-seieren over Kroatia i Nadderud Arena på søndag.

Det betyr at de norske jentene har full pott etter fire kamper i EM-kvalifiseringens gruppe 1, der de to beste av fire lag er direkte kvalifisert til mesterskapet i desember. EM-billetten er nå ikke teoretisk mulig å rote bort for Norge.

Men et skår i den norske gleden var at kaptein Stine Bredal Oftedal måtte ut, oppløst i tårer, med det som så ut som en alvorlig skade i første omgang.

- Ser skummelt ut

Like før pausesignalet lød var det nemlig mange som holdt pusten da Bredal Oftedal gikk i bakken med et skrik, og måtte bæres ut av banen av støtteapparatet.

Tv-bildene viste at Norges kaptein hadde stor fart da hun gikk i bakken med mye av tyngden framover i kroppen.

- Ai, ai, ai. Den synes jeg ser skummel ut. Den minner meg om en del leddbåndskader jeg har sett før, sa en fortvilet Harald Bredeli på TV 2s kommentatorplass.

Ikke kneskade

Men da Bredal Oftedal ble behandlet på benken, så det ut til at det var ankelen - og ikke kneet - som hun holdt seg til.

- Dette er virkelig ikke et bilde vi ønsket å se. Umiddelbart her ble jeg utrolig redd, for jeg trodde det var kneet, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin i pausen.

- Jeg må ærlig si at da hun tok seg til ankelen etter hvert, var det en lettelse. For en ankel pleier å være mye mindre alvorlig enn en kneskade, sa hun.

Like før andre omgang startet, bekreftet assistenttrener Mia Hermansson-Högdahl at det ikke var snakk om noen kneskade.

- Det er ankelen, ja. Det er en kraftig overtråkk, og hun har store smerter akkurat nå. Hun blir værende i garderoben, så får vi se senere hvor alvorlig det er, sa Norges assistenttrener.

Mørk usikker på om hun rekker EM

Fra før er en av de andre nøkkelspillerne på landslaget og Oftedals lagvenninne i ungarske Györ, Nora Mørk, langtidsskadd med en korsbåndskade som hun pådro seg i starten av februar.

Mørk var selv til stede i Nadderud Arena og fulgte med på at tvillingsøsteren Thea Mørk var med på å sikre EM-billett for Norge. Det er et mesterskap som Nora Mørk slett ikke er sikker på om hun rekker å få med seg.

LANGTIDSSKADET: Nora Mørk er ute med en korsbåndskade, og er ikke sikker på om hun rekker EM i desember.

På spørsmål fra TV 2 om når hun er å se tilbake på landslaget, svarer Györ-spilleren dette:

- Jeg tenker sånn i desember, da, en eller annen gang. Det er i hvert fall planen. Det er målet.

Om det er et realistisk mål, er hun imidlertid ikke sikker på.

Både ja og nei. Hvis jeg får en god opptrening uten noen særlige «setbacks» er det mulig, men jeg regner egentlig med å få det. Det er sånn som skjer med meg. Men vi får se, sier Mørk.

Forferdelig start

De norske jentene fikk en forferdelig start på kampen mot Kroatia, og etter drøye sju minutter gikk kroatene opp i en 5-1-ledelse. Da valgte landslagstrener Thorir Hergeirsson å ta time-out, og deretter snudde det.

1-5 ble til 5-5, og utover i omgangen overtok Norge initiativet i matchen.

Kroatene satte imidlertid inn omgangens siste mål, og de norske jentene hadde en ettmålsledelse med 13-12 da de gikk til pause.

Kroatia nektet å gi seg etter hvilen, og tolv minutter ut i andre omgang var stillingen 19-19. Da stakk imidlertid de norske jentene ifra, og de neste ti minuttene avgjorde kampen.

Til slutt endte det med seksmålsseier for Norge.

