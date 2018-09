Sulland herjet for Vipers mot Storhamar

Regjerende dobbeltmester Vipers tidvis herjet med medaljekandidat Storhamar.

Storhamar - Vipers 19-30:

HAMAR (Nettavisen): Forskjellen på lagene ble etter hvert relativt stor i Boligpartner Arena på Hamar i oppgjøret mellom Vipers og Storhamar.

Vipers er blitt tippet som gullfavoritter av samtlige eksperter og medier, og viste hvorfor mot Storhamar.

Linn Jørum Sulland var i storform, og scoret syv mål og ble toppscorer, sammen med Katrine Lunde som stengte målet i andre enden av banen.

Mener de har mye å gå på offensivt

Linn Jørum Sulland herjet for Vipers, og hamret inn mål på bestilling.

Hun mener de likevel kunne gjort det enda bedre offensivt.

- Det var veldig deilig, det. Det deiligste er måten vi gjør det på, med en vegg bakerst og bra forsvar. Hadde vi skjerpet oss, kunne vi scoret enda flere mål. Jeg er ikke så fornøyd med angrepsspillet, men det kunne vært opp mot 40, sier Sulland til Nettavisen.

Hun mener Vipers trengte litt tid på å få i gang lagmaskineriet mot Storhamar, før det løsnet drøyt ti minutter inn i kampen.

Etter det så gjestene fra Kristiansand seg aldri tilbake.

- Hvis dette er den fremste utfordreren, så synes jeg vi har begynt bra. Jeg er enig i det, jeg tror at Storhamar er en helt klar medaljekandidat. Vårt mål er å vinne, at vi skal være best, og da må vi slå Storhamar, forklarer hun.

HERJET: Linn Jørum Sulland viste gode takter mot Storhamar og banket inn mål etter mål. Her feirer hun scoring sammen med lagvenninne Silje Katrine Waade.

Vipers-trener Ole Gustav Jekstad var sånn passe fornøyd med matchen.

- Jeg er veldig fornøyd med det vi leverer defensivt, den planen fungerer bra og Katrine er god i mål. Offensivt er vi ikke spesielt spreke, vi bør lage mange flere mål. Men jeg er fornøyd med at vi vinner med 11, og jentene jobber bra, sier Gjekstad til Nettavisen.

Han er fornøyd med at de vinner med solide sifre mot laget som av mange er regnet som den fremste utfordreren til gullet denne sesongen.

- Det er et fint statement. De to poengene er viktigst, men også det å vinne med mye.

Jevnt - frem til Vipers viste klasse

Ingen av lagene klarte å tilrive seg noe initiativ innledningsvis i toppoppgjøret på Hamar.

Lagene fulgte hverandre tett, og etter ni minutter hadde det kun blitt scoret fire mål, to til hvert av lagene.

Så tok gjestene fra Kristiansand over kommandoen ute på banen, og i løpet av fire raske minutter hadde de tatt ledelsen 3-7, etter slurvete spill fra hjemmelaget.

Utover i omgangen fulgte lagene hverandre med samme ledelse til Vipers, som stort sett var tre og fire mål foran hjemmelaget.

Heidi Løke utnyttet nesten alle mulighetene hun fikk i første omgang, når lagvenninnene klarte å bruke henne, mens Henny Ella Reistad var toneangivende for gjestene.

Da det gjenstod drøyt fem minutter av den første omgangen, tok Vipers virkelig kommandoen og dro i fra gavmilde Storhamar.

Vipers scoret fire på rappen, uten at Storhamar klarte å svare, og ved pause ledet de rosakledde hele 7-14, og kampen så i realiteten ut til å være avgjort.

Mestertakter av Vipers

Gjestene fortsatte å herje med Storhamar også etter pause.

Anført av en meget god Linn Jørum Sulland seilet jentene fra det blide sørland ifra, og hadde stort sett god kontroll på alt vertene foretok seg.

Når Katrine Lunde også stengte døra bakerst, var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle ende.

Landslagskeeperen var meget opplagt onsdag kveld, og stoppet to tredjedeler av det vertene kom med.

Gang på gang kastet vertene vekk ballen i upressede situasjoner, og Vipers straffet dem knallhardt med lynhurtige overganger.

Vertenes trener, Arne Senstad, tok timeout etter elleve minutter av den andre omgangen, på stillingen 10-21, og var tydelig skuffet over det han fikk se av jentene sine.

Timeouten hjalp ikke nevneverdig for vertene, som slet med å finne en vei gjennom det solide forsvaret til Vipers.

Og når Vipers lekte seg offensivt, og scoret på flyvere og alt de foretok seg, så var det aldri noen tvil om hvor seieren ville havne.

Vipers vant til slutt en knusende overlegen 19-30-seier.

