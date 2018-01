Sverige til finale etter EM-drama mot Danmark

Sverige møter Spania i EM-finalen i håndball etter en uhyre jevn og dramatisk semifinale mot Danmark fredag.

Kampen endte 35-34 etter ekstraomganger.

Sverige hadde initiativet gjennom store deler av kampen og så ut til å hale finalebilletten i land allerede etter ordinær tid. I siste sekund utlignet imidlertid Lasse Svan Hansen til 28-28 for Danmark og sendte kampen ut i forlengning.

– Helt fantastisk! For en lagmoral vi viser. At vi samler oss som lag og vinner denne kampen er helt utrolig, sa Sveriges Mattias Zachrisson til Viasat etter kampen.

– Nå får vi medalje, og hvem hadde trodd det før mesterskapet startet?

Zachrisson var meget god gjennom hele fredagens semifinale og ble svensk toppscorer med åtte mål. Helt avgjørende var også bidragene til keeper Andreas Palicka, som hadde en redningsprosent på rundt 40.

– Jeg aner ikke hvor mange redninger jeg hadde, men det føltes som om jeg gjorde noen viktige inngripener. Nå skal vi gjøre alt og litt til i finalen, sa målvakten.

Arnesson avgjorde

Stor svensk helt ble også Linus Arnesson. Han steg til værs og banket halvminuttet før slutt inn målet som til slutt endte opp med å skille lagene. Da var svenskene svært nær å bli avblåst for passivt spill.

– Jeg følte at vi hadde to pasninger igjen før det ble passivt og tenkte at de sikkert ikke hadde kontroll på hva jeg liker å gjøre. Da var det min tur til å tre fram, sa Arnesson om det som trolig var karrierens viktigste scoring.

Akkurat som i de to ordinære omgangene festet svenskene et lite grep om kampen i ekstraomgangene og ledet 31-30 etter at de første fem minuttene var unnagjort. Danskene forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men lyktes ikke med et nytt mirakuløst comeback.

EM-overraskelse

Dermed fortsetter det relativt unge og umeritterte svenske laget å overraske i Kroatia. De færreste hadde tro på Sverige som finalelag før sluttspillet startet.

Med til historien hører det også at Sverige måtte unnvære to av sine aller største profiler i fredagens semifinale. Kristianstad-spilleren Albin Lagergren var uaktuell på grunn av hjernerystelse, mens Tyskland-proffen Simon Jeppsson måtte kaste inn håndkleet med sykdom i forkant av kampen.

Ved side av Mattias Zachrissons åtte mål for Sverige, bidro Niclas Ekberg og Jim Gottfridsson med sju hver. For Danmark scoret Mikkel Hansen 12 mål og Rasmus Lauge Schmidt 11, men til ingen nytte.

Sverige møter Spania i EM-finalen søndag. I bronsekampen skal Danmark ut mot regjerende verdensmester Frankrike.

