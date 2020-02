Haakon Lunov ferdig i Vålerenga

Ronny Deilas tidligere assistent på Valle forlater klubben fort tid etter at Dag-Eilev Fagermo tok over som sjef.

Assistenttrener Haakon Lunov forlater Vålerenga etter to år på Intility Arena. Det bekrefter de kongeblå fra Oslo i en offisiell pressemelding onsdag ettermiddag.

Det var knyttet stor usikkerhet til hvorvidt Lunov kom til å bli værende på Oslo øst da det var Fagermo som til slutt tok over etter Ronny Deila. Lunov fortalte Nettavisen i forkanten av Fagermos ansettelse at han ønsket å bli den nye hovedtrener på Valle.

Lunov har i majoriteten av sin karriere blitt forbundet med Ronny Deila, og var den nåværende New York City-managerens assistent i Strømsgodset, Celtic og også i Vålerenga.

Nå forteller sportssjef i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, at det er Lunovs ønske om en hovedtrenerjobb som gjør at han forlater Valle.

- Haakon har et ønske om å komme videre i sin egen karriere som fotballtrener, og etter noen dagers samtaler, har vi kommet til at denne løsningen er best for begge parter, sier Ingebrigtsen til Vålerengas egen hjemmeside.

Under pressekonferansen da Fagermo ble presentert understreket den nye Vålerenga-sjefen at han ikke hadde gjort seg opp noen tanker rundt assistenttreneren, og at han ikke hadde hatt noen problemer med å jobbe med Lunov.

Selv understreker Lunov at han ankom Vålerenga sammen med Deila, og at underveis i VIF-tiden gjorde han seg klar for sitt neste steg:

- Jeg kom som Ronny Deilas mann, og jeg var Ronny Deilas mann. Da han forlenget sin kontrakt, men så dro, og jeg akkurat hadde fullført Pro-lisens kurset, var det naturlig for meg som et neste steg i karrieren å lansere meg selv som en kandidat til hovedtrenerjobben, sier Lunov til Vålerengas egen hjemmeside.

Han forteller at etter samtaler med både klubben og Fagermo, så har han bestemt at det er på tide at partene nå skilles.

- Jeg ønsker spesielt å takke det jeg vil omtale som en meget hardtarbeidende, nysgjerrig og morsom spillergruppe - mitt forhold og gode relasjon til spillere er det jeg alltid setter mest pris på i en fotballklubb, sier Lunov.