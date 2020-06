Haaland: – Jeg vil ikke være nummer to til evig tid

Erling Braut Haaland (19) har ingen ambisjon om å slå seg til ro bak ryggen til Bayern München.

19-åringen sier at han er ivrig etter å bryte Bayern Münchens åtte år lange rekke som vinner av Bundesliga.

Lørdag får Bayern-spillerne pokalen som bevis på at de nok en gang er serievinnere. Borussia Dortmund ender på 2.-plass for andre året på rad. Bundesliga avsluttes med helgens serierunde.

Haaland har scoret 16 mål på 17 kamper siden overgangen til tysk fotball fra Salzburg i Østerrike på nyåret.

Totalt har han scoret 44 mål på de 39 kampene han har spilt for de to klubbene i løpet av sesongen.

I likhet med lagkamerat Mats Hummels stiler Haaland høyere kommende sesong.

– Jeg ønsker å vinne med Borussia Dortmund. Jeg vil ikke være nummer to hele tiden. Vi må forsøke å vinne titler, sier Haaland til Funke Media foran sesongens siste kamp hjemme mot Håvard Nordtveits Hoffenheim.

– Vi må sette oss selv mål og angripe, konstaterer den norske tenåringsspissen.

Sist gang Bayern München ikke vant Bundesliga var i sesongene 2010/2011 og 2011/2012. I begge de sesongene vant Borussia Dortmund med Jürgen Klopp som trener.

Haaland har fått oppmerksomhet fra Europas toppklubber, men sier at han håper å fullføre kontrakten med Borussia Dortmund. Den varer fram til 2024.

– Jeg tenker ikke på framtida. Jeg lever i nuet. Det var derfor jeg var overbevist om det var riktig å skrive under for Dortmund i vinter. Jeg signerte for en av de beste klubbene i verden, og jeg skrev under på en langtidskontrakt.

(©NTB)