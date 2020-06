Haaland avgjorde på overtid i skadecomebacket

Erling Braut Haaland returnerte etter sitt skadefravær, scoret vinnermålet fire minutter på overtid og sikret 1-0-seier for Dortmund over Düsseldorf lørdag.

Haaland var ikke involvert i seirene mot Paderborn og Hertha Berlin etter å ha skadet seg i toppoppgjøret mot Bayern München 26. mai, men i lørdagens kamp mot Düsseldorf avgjorde han kampen på overtid.

Dortmund slet med å skape sjanser, og med unntak av en stor mulighet til Achraf Hakimi før pause var det lite som tydet på mål før Haaland kom inn.

Kun seks minutter etter at nordmannen erstattet Axel Witsel, så det ut som at nordmannen var sterkt involvert da Raphaël Guerreiro satte ballen i mål. Etter et veggspill med Thorgan Hazard og et skuddforsøk i blokka, falt ballen til Guerreiro som satte inn det han trodde var et ledermål.

Men etter en sjekk med videodommerne ble målet annullert etter at bildene viste at ballen traff armen til Guerreiro før han satte ballen i mål.

Avgjørelsen falt likevel et snaut minutt før overtiden var omme, da Haaland headet inn vinnermålet i returen.

Tam 1. omgang

I likhet med i kampene mot Paderborn og Hertha Berlin hadde Dortmund lite å by på før pause.

Likevel fikk vingback Achraf Hakimi en gyllen mulighet etter 18 minutter. Marokkaneren som er på utlån fra Real Madrid står med fem mål så langt i ligaen, to av dem etter koronapausen, men alene med keeper men fikk han ikke ballen i mål.

Sjansen kom etter et gjennomspill fra Jadon Sancho på en kontring etter en Düsseldorf-corner. Hakimi fikk god tid, men avslutningen gikk rett på en utrustende Florian Kastermeier

Lite skjedde før Haaland kom på banen, men da skjedde det til gjengjeld mye. Først fikk Kenan Karaman en kjempemulighet for Düsseldorf, før Guerreiro så ut til å score i motsatt ende like etter.

Innholdsrikt

Skuddet til Haaland gikk i foten til en Düsseldorf-forsvarer og i armen til Guerreiro før han smalt ballen i mål på volley. Det var nok til at målet ble annullert.

Åtte minutter før full tid kunne Düsseldorf gå opp i ledelsen, men skuddet til Steven Skrzybysky gikk i stolpen og ut. Samme mann fikk muligheten alene med keeper på overtid, men nok en gang traff tyskeren stolpen.

Men rett før kampen skulle blåses av for full tid avgjorde Haaland kampen til Dortmunds fordel. På et innlegg fra Manuel Akanji nikket nordmannen inn vinnermålet i returen og sikret tre viktige poeng i toppkampen i Tyskland.

(©NTB)