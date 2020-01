Haaland avslører hva som trigget ham til å velge Dortmund

Erling Braut Haaland har uttalt seg til klubbens egen TV-kanal.

Klubbsituasjonen til Haaland var blant de mest omtalte før han valgte å signere for Borussia Dortmund like før nyttår.

Jærbuen har stort sett vært skjermet for media etter overgangen til den tyske storklubben, men han har nå gjort et intervju med klubbens egen TV-kanal under treningsleiren i Marbella.

Der avslører hva som gjorde at han valgte nettopp Dortmund.

- De kom og sa direkte til meg: «Vi trenger deg på topp, vi liker din spillestil og vil ha deg her» sier 19-åringen og fortsetter.

- Jeg likte hvordan de snakket til meg, og det er det som trigget meg. Jeg følte at Dortmund og jeg var bra «match».

Lagerbäck: - En fantastisk lovende fotballspiller

I takt med Dortmunds storspill i Østerrike og Champions League, har han også tilrevet seg en plass i landslagstroppen.

26. mars kommer landslagets viktigste kamp på lang, lang tid når Serbia gjester Ullevaal stadion til semifinalen i Nations League-playoff.

I den kampen vil Haaland etter alle solemerker spille en viktig rolle for Lars Lagerbäck.

Svensken sier følgende om klubbvalget til spissen.

- Av det lille jeg har lært å kjenne ham, så er det at han er så klok at jeg tror han tar valg som passer ham så bra som det bare kan. Så for meg kjennes det helt «okay», sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Forhørte han seg noe med deg i forkant?

- Nei.

Med et klubbskifte kommer imidlertid også et miljøskifte og nye omgivelser å bli vant til. Lagerbäck svarer følgende på spørsmål om han, kynisk sett for landslagets del før Serbia-kampen, hadde håpet Haaland også spilte vårsesongen i Salzburg hvor han allerede var godt kjent og en stor stjerne.

- Om man går den trygge veien kan man jo svare ja, men samtidig får de jo utfordringer og nå har han fått en utfordring og valgt den. Når en spiller kommer og spør meg, så sier jeg «kjennes det rett, så skal du gjøre det og ta nye utfordringer».

Haaland kommer til et Dortmund-lag som på mange måter mangler en ren midtspiss. Paco Alcazer har scoret fem mål på 11 kamper for de gulkledde så langt denne sesongen, mens trener Lucien Favre har valgt å bruke Marco Reus, Thorgan Hazard og Jadon Sancho i de tre mest offensive rollene den siste tiden.

At Haaland får regelmessig spilletid raskt i sin nye klubb kan ha mye å si for om han kommer til å danne spisspar med Joshua King mot Serbia.

- Det han har gjort hittil viser at han definitivt er med og konkurrerer. Nå bytter han miljø og vi får se hvordan det går, men det er en fantastisk lovende fotballspiller og han er langt framme allerede nå, forteller Lagerbäck.

LANDSLAGSSJEFEN: Lars Lagerbäck håper å få bruk for en Haaland i toppslag mot Serbia. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Jobber seg tilbake fra skade

Haaland bruker nå tiden på å bli kjent med sine nye lagkamerater, samt å trene seg opp etter en liten kneskade.

Den tidligere Molde-spilleren har fortsatt til gode å trene med resten av laget på treningsfeltet, og det er tvilsomt om han blir klar til den første treningskampen på spansk jord.

Dortmund spiller imidlertid to treningskamper lørdag, og det er grunn til å tro at Haaland kan komme til å bli involvert i én av dem (Mot enten Feyenoord eller Mainz).

Etter å ha bøttet inn mål for Red Bull Salzburg både i hjemlig serie og i Champions League, lå flere gigantklubber langflate etter unggutten.

Til slutt valgte han gult og svart og Borussia Dortmund, og hovedpersonen selv uttaler til klubbens TV-kanal at han ikke ønsker å snakke for mye, men heller vise fansen hva slags spiller han er.

- Jeg er en direkte spiller. Om jeg kan velge, vil jeg bare gå rett på mål og score. Jeg er en fyr som jobber hardt, som elsker å score mål og som elsker å spille fotball. Jeg vil at folk skal se hva slags spiller jeg er og ikke snakke for mye, sier han.