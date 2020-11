Haaland berømmes etter nytt CL-målshow: - Stabiliteten slutter aldri å overraske meg

Superlativene om Erling Braut Haaland sitter løst blant både norske og utenlandske eksperter. Lucien Favre er imidlertid klar på at selv jærbuen trenger hvile iblant.

«Erling Braut Haaland har ingen grenser. Den norske spilleren fortsetter å forbløffe fotballverdenen», skriver Miguel Angel Garcia for den spanske storavisen Marca etter 20-åringens to mål mot Club Brugge tirsdag.

«Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland går forbi legender som Ronaldo og Zinedine Zidane over antall mål i Champions League» skriver den engelske tabloidavisen Daily Mail etter at Haaland hadde satt inn sitt 16. mål i klubbturneringen.

Det har 20-åringen oppnådd på kun 12 kamper. Han har likevel flere mål i Champions League enn hva Ronaldo, Zidane og Miroslav Klose oppnådde i løpet av sine karrierer.

Etter at Champions League-eventyret startet med hat trick for Salzburg mot Genk i 2019, har det gått slag i slag for Haaland som nå har langt over et mål i snitt per kamp i den tøffeste klubbturneringen i verden.

Evnen til å prestere hver eneste gang forbløffer Viasport-ekspert Lars Tjærnås.

- Stabiliteten er kanskje det som er det mest bemerkelsesverdige. Mange ting tilsier at han ikke burde prestert stabilt. Han er ung, han spiller i en posisjon der stabilitet er unormalt, og han er så gjennomanalysert at flere burde i teorien funnet mottrekk, sier han til Nettavisen, og fortsetter.

- Det at han gjentar prestasjonene i verdens største klubbturnering er uendelig mye større enn bare å være oppom toppnivå en gang i mellom.

Nettavisen skrev tirsdag om Haalands karakteristiske kroppsspråk, samt hans evne til alltid å jakte det neste målet og aldri bli mett på egen suksess.

Også mot Club Brugge tirsdag kunne man se unggutten slå ut med armene enten han ikke ble spilt i bakrom, eller fordi han misset på en sjanse.

- Jeg tenker det er grunnmuren i byggverket hans. Han tenker som de største, at «den neste er den beste». De aller beste finner hele tiden forbedringsmuligheter, blir aldri fornøyd, og nullstiller lynraskt etter topprestasjoner, forklarer Tjærnås.

Favre advarer: - Kan slå tilbake på oss

Haaland er naturligvis bankers på Dortmund-laget til Lucien Favre, og spiller så å si «alt».

Den rutinerte hovedtreneren har ikke mange spissalternativer utenom nordmannen, men er samtidig klar på at selv Haaland trenger hvile iblant.

I lørdagens seriekamp mot Hertha Berlin, hvor Haaland scoret fire mål, ble han byttet ut fem minutter før slutt, mens jærbuen fikk hvile de ti siste minuttene tirsdag.

Favre advarer nå mot rovdrift av Norges største spisstjerne i det som er et svært hektisk kampprogram, ofte med kamper flere ganger i uken.

- Vi må være veldig smarte, sier han ifølge Kicker.

- Det er nesten praktisk umulig for alle spillerne våre å spille alle disse kampene. Det er for mye. Han (Haaland, red. anm) har av og til et problem med kneet, og hvis vi overdriver kan det slå tilbake mot oss senere, sier sveitseren.

Han forklarer at Haaland gjerne vil spille samtlige minutter hver eneste kamp.

- Men det er mitt «problem», avslutter han.

- Vil være attraktiv for de fleste

Tjærnås, som kommenterte tirsdagens kamp mot Club Brugge for Viasport, forteller at han «aldri stopper å la seg overraske av Haalands stabilitet».

Han er klar på at Dortmund-stjernen i takt med målformen bare blir mer og mer attraktiv for andre store klubber, men tror ikke 20-åringen har hastverk med å flytte fra Dortmund og Signal Iduna Park.

- Jeg tenker han er på et perfekt sted akkurat nå. Han er i en av verdens beste klubber på kvalitet, og den kanskje aller beste når det kommer til å gi unge spillere sjanser og videreutvikle dem. Han har kloke folk rundt seg, og tenker det sikkert skal noe helt eget til hvis han skal forsvinne snart.

Fenomenet Erling Braut Haaland har nå helt surrealistiske tall å vise til.

I Red Bull Salzburg scoret han 17 ganger på 16 ligakamper i den østerrikske toppdivisjonen, mens tallet er 23 mål på 22 kamper for Borussia Dortmund i Bundesliga.

Kombinert for de to klubbene har han 16 mål på 12 kamper i Champions League, noe som samlet gir 56 mål på 50 kamper.

Tjærnås er likevel klar på at Haaland har forbedringspotensial i spillet sitt, men han ser allerede bedring.

- Han kan fortsatt bli bedre i lufta, enda bedre til å vurdere når han skal avslutte selv og når han skal sette medspillere i enda bedre posisjoner. Og han kan bli enda bedre feilvendt, i vendinger og med førsteberøringen. Men samtidig mener jeg han har tatt steg i alle disse fasene denne sesongen, avslutter han.

