Haaland-bilde tok av på nett: Slik responderer 19-åringen

Et bilde der Haaland signerer en Manchester United-drakt tok av på Twitter. Like etter la hovedpersonen ut en rekke bilder hvor han signerer ulike klubbdrakter.

Bildet under begynte tirsdag kveld å sirkulere på Twitter, og satte ytterligere fyr på ryktene rundt 19-åringen.

Bildet viser Haaland signere det som ser ut til å være denne sesongs United-drakt, og det fikk det til å ta fyr i sosiale medier.

Haaland har, i likhet med RB Leipzig og Borussia Dortmund, vært kraftig koblet til Manchester United, og like etter at bildet traff overflaten la Haaland selv ut en rekke bilder på Instagram.

Bildene viser at han i tur og orden signerer en Manchester United-drakt, en Genk-drakt, en Salzburg-drakt, en Leeds-drakt, en Napoli-drakt og en Bryne-drakt.

KONTEKST? Haaland valgte å legge ut en rekke bilder på Instagram der han signerer ulike drakter. Her signerer han en Genk-drakt. Foto: (Skjermdump/Erling.haaland/Instagram)

Haaland er et svært yndet salgsobjekt etter målshowet i Champions League denne sesongen. Så sent som tirsdag uttalte Leipzig-direktør Markus Krosche at de har kommet med et tilbud til nordmannen, og at det nå er opp til Haaland hva han vil.

Nettavisen har tirsdag vært i kontakt med Salzburg rundt de seneste opplysningene rundt en mulig Leipzig-overgang, men klubben opplyser at det ikke er noe nytt å melde rundt Haaland, og at de ikke har noen kommentarer til budet fra Leipzig.