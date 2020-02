Haaland ble beskyldt for å være grådig etter klubbvalget. Spissen reagerer på det som ble sagt: - Det er litt komisk

Den norske spisskometen valgte Borussia Dortmund foran Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Det skapte reaksjoner.

I et intervju med Jan Åge Fjørtoft og Viasport letter Erling Braut Haaland litt på sløret rundt den angivelige interessen fra Manchester United tidligere denne sesongen.

Den norske spissen gikk som kjent fra RB Salzburg til tyske Borussia Dortmund i vintervinduet, selv om han lenge ble koblet med Premier League-klubben.

Haaland spilte for manager Ole Gunnar Solskjær i Molde og med bakgrunn i det trodde mange at Solskjær også skulle hente Haaland til United.

Haaland: - Dortmund var best for meg



I intervjuet forteller Haaland imidlertid at valget om Borussia Dortmund allerede var tatt da Manchester United-manageren tok kontakt med tanke på en overgang.

SPISSKOMET: Erling Braut Haaland har funnet seg godt til rette i Borussia Dortmund. Foto: Jon Nazca (Reuters / NTB scanpix)

Solskjær reiste personlig ned til Østerrike for å møte spissen og hans rådgivere, men da var det egentlig for sent å overtale 19-åringen om å velge noe annet.

- Ole Gunnar har hatt stor betydning for der jeg er i dag. Men vi kom fram til at Dortmund var det beste for meg. Det var der jeg hadde en best følelse og da ble det Dortmund, sier Haaland om valget av den tyske Bundesliga-klubben.

- Litt komisk



I kjølvannet av Dortmund-valget gikk Manchester United ut og hevdet at de hadde trukket seg fra en avtale for spissen, på grunn av at betingelsene som ble lagt fram ikke var akseptable. Haaland og hans folk ble også av media beskyldt for å være grådige. Akkurat slike påstander får unggutten til å fnyse.

- Det får dem som skriver om det forklare for meg en gang de treffer på meg. Det er ikke fokuset mitt i det hele tatt. Det er egentlig litt komisk om jeg skulle fått på meg det. Alle de nærmeste vet at jeg ikke er sånn. Det har egentlig vært litt komisk.

- En rolig prosess



I intervjuet snakker Haaland også om at det å dra til Borussia Dortmund egentlig var hans idé og at han aldri var i tvil da den muligheten dukket opp, selv om fokuset i første rekke var på fotballen da spekulasjonene sto på som verst.

FOR SENT UTE: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Martin Rickett (AP / NTB scanpix)

- Prosessen var egentlig relativt rolig for min del. Jeg spilte egentlig bare fotball og var egentlig ikke så mye involvert fram til første halvdel av sesongen var ferdig.

- Jeg hadde egentlig ikke så mye med det å gjøre, for å være ærlig, men prosessen var å finne en best mulig klubb for meg, sier Haaland i intervjuet med Fjørtoft.

Skryter av Raiola



Det var i all hovedsak pappa Alfie Haaland og den omstridte superagenten Mino Raiola som jobbet med å få i stand en overgang for 19-åringen.

- Han (Raiola) er den beste agenten. Han får mye pepper, men det er sikkert fordi han gjør en så god jobb for de han jobber for, sier spissen om agenten.

Nordmannen har fått en strålende start på karrieren i Dortmund og står bokført med åtte scoringer på fem kamper. Han nettet blant annet hat trick i debuten.

Før han kom til den tyske storklubben noterte Haaland seg for 28 mål på 22 kamper for RB Salzburg i Østerrike. Åtte av målene kom i Champions League.