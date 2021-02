Haaland ble helten i vanvittig VAR-drama

Paderborn holdt Borussia Dortmund til ekstraomganger i åttedelsfinalen av den tyske cupen. Der ble Haaland helten.

BORUSSIA DORTMUND - SC PADERBORN 3-2 (EEO):

Haaland ble tungen på vekstskålen i det tyske cup-dramaet mellom Dortmund og Paderborn.

Etter at Paderborn hentet opp Dortmunds 2-0-ledelse med to sene scoringer, måtte kampen avgjøres i ekstraomgangene.

I første ekstraomgang ble Haaland spilt igjennom, og alene med keeper var jærbuen sikker som banken.

Men det skulle ta lang tid før målet ble godkjent. Det kunne se ut om at Haaland var i offside, men etter at VAR brukte flere minutter på å sjekke scoringen, ble det til slutt dømt mål til Dortmund.

- Han er fornøyd nå. Den satt langt inne, kommenterte Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

VAR-drama

Dortmund så ut til å ta seg greit videre til kvartfinale i den tyske cupen, etter at Emre Can og Jadon Sancho tidlig sørget for en 2-0-ledelse til storfavorittene.

Men laget fra den nest øverste divisjonen i Tyskland ville det annerledes. Ti minutter før full tid satte Julian Justvan inn 2-1 og sørget for spenning.

Og spenning ble det. På overtid stanget Paderborn mot en utligning, og ropte på straffe. Dommeren lot ballen gå, og Haaland kontret inn det han trodde var spikeren i kista.

Men Paderborn-spillerne ropte ikke etter straffe forgjeves. Etter Haaland hadde satt ballen i mål tok VAR en kikk på straffesituasjonen i forkant, og etter flere minutters venting ble det dømt straffe til Paderborn.

Haaland avgjorde

Dermed ble Haalands scoring annullert, og Prince-Osei Owusu satte inn 2-2 på straffe syv minutter på overtid. Det betydde at kampen måtte avgjøres etter ekstraomganger.

Fem minutter inn i første ekstraomgang spilte Thomas Delaney igjennom Haaland, og alene med keeper var jærbuen sikker og satte inn 3-2.

Men igjen skulle VAR inn i bildet. På reprisene kunne det se ut som at Haaland var i offside da han ble spilt igjennom. Etter å ha sjekket målet i flere minutter landet VAR til slutt på at målet ble stående.

Paderborn presset på mot slutten, men også her ble Haaland avgjørende. 20-åringen fikk blokkert en farlig avslutning på overtid, og dermed tok Dortmund seg videre i den tyske cupen.

