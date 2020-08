Haaland brukte brasiliansk PT over FaceTime i lockdown-perioden: - Fikk godt utbytte av det

Koronapandemien gjorde at fotballstjernene ble overlatt til seg selv i deres egne hjem. FaceTime og en personlig trener ble blant redningen for Erling Braut Haaland.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For etter at all ligafotball ble stanset i midten av mars, ble spillere etter hvert nærmest innelåst i deres egne hjem mens koronaviruset herjet i Europa.

Det var lenge uvisst når fotballen ville starte opp igjen, og spillere måtte dermed holde seg i gang fysisk, uten å kunne bruke klubbens støtteapparat eller fasiliteter.

Det var en opplevelse Erling Braut Halaand aldri har vært borti tidligere.

- Det var nytt for oss alle. Du er ikke vant med plutselig å være hjemme i stua 24 timer i døgnet, sier spissen til Nettavisen under landslagets pressekonferanse før Nations League-oppgjøret mot Østerrike.

Hans Dortmund var blant de første lagene i Europa som gjenopptok ligafotballen med 4-0-seier mot Schalke 16. mai.

GOD STEMNING: Haaland og landslagssjef Lars Lagerbäck stilte på landslagets pressekonferanse mandag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Knyttet til seg brasiliansk PT

Før det hadde den norske landslagsspissen og hans lagkamerater gått rundt seg selv i flere uker uten å vite når, eller om, de kom til å starte igjen.

Det gjorde at han måtte tenke nytt når det kommer til trening.

- Man må begynne å tenke mer kreativt, og du må se positivt på ting. Som at du har et hjem å være i, for det er ikke alle som har det. Jeg hadde det fint i den perioden. Jeg trente godt, forteller Haaland.

Kreativiteten og teknologien gjorde blant annet at jærbuen hentet inn eksterne krefter for å få hjelp til å holde den fysiske formen ved like.

20-åringen samarbeidet blant annet nemlig med den personlige treneren Lucas Kruel over FaceTime.

Kruel har blant annet spillere som Rafinha (Bayern München), Douglas Costa (Juventus) og Liverpool-koblede Thiago på klientlisten, og kjørte også noen treningsøkter med Haaland under korona-lockdown.

For mens det å benytte seg av en personlig trener ikke er spesielt i seg selv, er det litt mer uvanlig at seansen må tas over videooverføring på telefonen.

Den norske landslagsspissen forteller at brasilianeren var en av to personlige trenere han brukte tidligere i år.

- Det var mye FaceTime i de dagene der. Jeg følte jeg fikk godt utbytte av det, og at jeg sto bedre rustet etter det, forklarer han.

Kruel har selv lagt ut et bilde av en økt han kjørte med Haaland i april.

- God uke med trening, takk for tilliten, min bror. La oss fortsette, skrev Kruel på Instagram

Nettavisen har vært i kontakt med Kruel, som ikke er tilgjengelig for intervju rundt sitt virke.

Jakter sitt første landslagsmål

For Haaland er det nå landslaget som gjelder.

Et strengt regime, som innebærer at ingen av spillerne får forlate hotellet på Storo av smittevernhensyn, gjør at Nations League-oppgjøret mot Østerrike kan bli avviklet.

Unggutten møtte mandag pressen sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck i forkant av fredagens oppgjør.

Haaland har til sammen 80 minutter på A-landslaget på to kamper (Malta og Sverige), men ingen mål. Den nullen ser han fram til å sprekke.

Skulle han score i tiden som kommer, regner 20-åringen med at det vil bli et spesielt øyeblikk.

- Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke planlagt noen som helst form for feiring, så jeg får prøve å ta det spontant, sier Haaland til NTB.

Han er krystallklar på hans oppgave i kampene som nå venter.

- Jeg er spiss og skal prøve å levere målpoeng for landslaget. Selvfølgelig skal jeg gjøre alt jeg kan for å score mål, sier han.