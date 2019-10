Haaland brukte tre minutter på å score mot Liverpool: - Det er ikke til å tro!

Champions League-dramaet på Anfield hadde nærmest alt, og i en av hovedrollene spilte Erling Braut Haaland.

LIVERPOOL - SALZBURG 4-3:

LIVERPOOL (Nettavisen): Det aller meste rundt Salzburg handlet om Braut Haaland i opptakten til kampen mot Liverpool.

Mannen fra Jæren startet kampen på benken, men det var nesten skrevet i stjernene at han skulle få en stor rolle på Anfield.

Og det fikk han så til de grader da han sendte sjokkbølger gjennom hjemmepublikumet like etter pause.

Landslagsspissen entret banen like etter at Salzburg hadde hentet opp 0-3 til 2-3, og etter kun tre minutter på gresset stilnet han hjemmefansen fullstendig da han bredsidet inn 3-3 og kunne innta sin stolte positur foran et elektrisk bortepublikum.

- Det er ikke til å tro! Det er mot Liverpool!, sa Viasat-kommentator Roar Stokke etter scoringen og fikk støtte av kollega Lars Tjærnås..

- Det vi er vitne til nå hadde jeg aldri i verden trodd vi ville få se.

Liverpool hadde fullstendig kontroll i lange perioder før hvilen, men holdt på å rote bort en tremålsledelse. Mohamed Salah ble imidlertid hjemmefansens helt da han satte inn 4-3 like etter Haalands utligning.

3-3: Erling Braut Haaland feirer foran bortefansen etter å ha satt inn 3-3. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Startet på benken



Haaland måtte finne seg i å starte kampen på Anfield på benken. 19-åringen har slitt med sykdom i opptakten til oppgjøret, og til tross for at han trente lett både mandag og tirsdag måtte han nøye seg med en plass blant innbytterne på Merseyside.

Liverpool tok umiddelbart kontroll på kampen, og både Sadio Mané og Mohamed Salah var toneangivende innledningsvis.

Etter sju minutter kom kampens første sjanse da Trent Alexander-Arnold fant Roberto Firmino med en fantastisk stikker. Brasilianeren hadde for en gang skyld et dårlig mottak, og gjorde at Salzburg-keeper Cican Stanković kunne plukke opp ballen.

Ikke lenge etter måtte imidlertid østerrikeren plukke opp ballen fra sin egne nettmasker. Mané og Firmino kombinerte nydelig ute til venstre, og til slutt gikk det rett og slett for fort for Salzburg-forsvaret.

Firmino sendte Mané alene igjennom, og fra skrått hold sendte senegaleseren ballen i nettmaskene mot klubben han selv spilte i fra 2012 til 2014.

Vertene fortsatte å styre kampen, mens de østerrikske vertene i store deler av omgangen slet å etablere et offensivt spill på Liverpools halvdel.

- Vidunderlig

Etter 25 minutter kom omgangens høydepunkt da hjemmelaget virkelig skrudde opp tempoet.

Det hele startet på egen halvdel da Andy Robertson dro seg forbi en motspiller og satte fart. Skotten spilte ballen innover i banen, før Jordan Henderson kombinerte med Salah og spilte ut til Trent Alexander-Arnold.

Den unge høyrebacken pisket ballen inn foran mål, og der ventet back Robertson som hadde tatt turen inn i boksen. Skotten flikket elegant inn 2-0 i det som ble et tydelig symbol på tempoforskjellen mellom de to lagene.

- Vidunderlig fotball av Liverpool. Fra en sideback til en annen. Stankovic står bare og ser på han også, sa Viasat-kommentator Roas Stokke og fikk ekspert av kollega Lars Tjærnås.

- Innlegget er fra absolutt øverste hylle. Angrepet er strålende, og Liverpools første 25 minutter har vært en ren maktdemonstrasjon. Liverpool har vært fantastisk gode.

Liverpool fortsatte å dundre på offensivt, og like etter var Mohamed Salah svært nære å øke ledelsen, men egypterens avslutning smalt utenfor.

Etter halvtimen spilt kom imidlertid sjansen til Salzburg da japaneren Takumi Minamino plutselig fikk både tid og rom med ballen inne i feltet, men avslutningen ble reddet til corner av Adrian.

Muligheten ble startet på en bedre Salzburg-periode, og Joe Gomez, som var tilbake i midtforsvaret som følge av skaden til Joel Matip, slet ved flere anledninger da det gikk fort langs bakken.

Både Hee-chan Hwang og Patson Daka ble imidlertid for veike i duellene mot den engelske stopperen. Salzburg-trener Jesse Marsch sendte Haaland i oppvarming litt utover i den første omgangen, og like før pause fikk han se hva hans sørkoreanske lagkamerat Hwang er god for.

For der 23-åringen kanskje ikke klarer å stå i mot i duellene, rundlurte han Liverpools stoppere langs bakken etter 39 minutter.

Spissen fikk ballen inne i Liverpools, før han kjørte en skuddfinte som sendte Virgil van Dijk langt opp på tribunen.

Stopperkollega Gomez forsøkte å jobbe seg inn i situasjonen, men Hwang banket til og satte inn reduseringen som ga spenning før den andre omgangen.

Haaland fullførte opphentingen

Haaland intensiverte oppvarmingen utover i den første omgangen, og var den eneste av reservene som kjørte drag over Anfield-gresset i pausen.

Landslagsspissen kastet langbuksen før den andre omgangen, men måtte vente til det 56. minutt før han ble kalt bort til Marsch.

Da var det plutselig allerede full fyr i kampen.

For fra benken fikk kraftpluggen se at det var fullt mulig å skape noe på et til tider shaky Liverpool-forsvar.

Vertenes keeper Adrian gjorde en gigantisk blemme da han mot Southampton tidligere i sesongen spilte ballen redd i beina på Danny Ings som scoret, og etter 49 minutter var han svært nære å kopiere seg selv.

Daka fikk kommet på den spanske keeperens håpløse pasningsforsøk, men ballen snek seg på utsiden av stolpen.

Salzburg-laget kom ut i et helt annet tempo etter hvilen, og etter 55 minutter ble Haaland bedt om å gjøre seg klar. Mens han var i ferd med å få på seg drakten, fikk han se Takumi Minamino banke inn 2-3 på volley etter et strøkent innlegg fra Hwang.

Gjestene fortsatte å kjøre kampen etter 2-3-scoringen og tilbake satt et sjokkert Anfield-publikum som virkelig måtte mobilisere mens de så sitt lag nærmest bli rundspilt til tider.

Etter en ny enorm Salzburg-sjanse var øyeblikket endelig kommet for Haaland.

Etter knapt å ha vært borti ballen etter at han kom inn, ventet han inne i feltet da han fikk servert ballen fra høyde. 19-åringen gjorde ingen feil da han sluttførte en nærmest utrolig opphenting, og nordmannen feiret på sedvanlig vis foran bortefansen, mens trener Marsch kom stormende etter.

Tilbake sto Liverpool nærmest sjokkert, men vertene hevet seg i tide og tok tilbake ledelsen da Salah satte inn 4-3 etter forarbeid av Firmino.

Salzburg forsøkte å sette inn en sluttspurt og lette ved flere anledninger etter Haaland, men 19-åringen maktet ikke å notere sitt andre mål for kvelden og måtte dermed se sitt lag gå av banen med tap etter en ellevill forestilling på Anfield.