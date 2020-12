Haaland: - Det har vært et bra år, men jeg er klar for å ta det til nye høyder neste år

Erling Braut Haaland har hatt et formidabelt år, og er nå kåret til «Årets sportsnavn» i Nettavisen.

2020 har vært et år man vil huske i evig tid, hvor en pandemi har stått i sentrum for oppmerksomhet.

2020 har samtidig vært året hvor en 20 år gammel fotballspiller fra Jæren tok verden med storm, og har gjort seg bemerket i både inn- og utland.

Erling Braut Haalands år på fotballbanen har vært en eneste lang drøm, som ikke ser ut til å slutte med det første.

Han er derfor kåret til «Årets sportsnavn 2020» i Nettavisen, og er stemt fram av sportsredaksjonen etter sine enorme prestasjoner med ballen i beina.

- Hvordan har dette året vært for deg, Erling?

- Det har vært et veldig interessant år. Det har gått fort, og selvfølgelig sakte i noen perioder da koronaen kom, men det har vært et bra år og jeg har fått utviklet meg bra. Jeg gjorde et perfekt klubbvalg og kom til en klubb som tok godt vare på meg. Jeg har fått vist hva som bor i meg, det har vært et bra år, men jeg er klar for å ta det til nye høyder neste år. Dette er gratis motivasjon for meg til å ta med inn i 2021, sier Haaland til Nettavisen.

- På grensen til kaos

Det hele begynte med en av de mest omtalte overgangene i dette kalenderåret, hvor Braut Haaland pakket kofferten i østerrikske Salzburg og vendte nesen mot Tyskland og Borussia Dortmund.

- Selve overgangen ble jo ganske stor, og det var et lite spill om hvilken klubb som skulle ende opp med han. I Tyskland er Bundesliga fortsatt et hakk under Premier League der også, så det var en stor seier for Dortmund at de klarte å lande Haaland, sier Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet til Nettavisen.

Debuten i den gule drakten kunne ikke gått bedre for den unge spissen, da han kom inn på stillingen 3-1 til hjemmelaget Augsburg. 22 minutter senere hadde Haaland scoret tre mål, og snudd kampen til 5-3.

- Dortmund hadde hatt flere svake resultater en stund, og manglet den spissen som skulle score. Man merket derfor at det var en enorm forventning i publikum, også ender han opp med hat trick.

- Hvordan var stemningen blant journalister i pressesonen etterpå?

- Det var jo på grensen til kaos. Jeg husker veldig godt at samtlige hadde flokket seg rundt Haaland, og det var så mye folk at Augsburg-spillerne ikke kom seg inn i garderoben. Jeg prøvde å få med meg intervjuet han gjorde med oss, men endte opp med å blokkere døren vertene sin garderobe, ler Sundet av den bisarre seansen etter kampen han kommenterte.

Nettavisen var på plass i Augsburg da Haaland scoret hat trick i januar. Her er hva han hadde å si etter sin debut:

- Aldri hatt en så nærme verdenstoppen

En som har hatt mye med Braut Haaland å gjøre etter 20-åringens inntog i tysk fotball er Viasats Jan Åge Fjørtoft.

Han mener Dortmund-spissen skiller seg ut fra alt annet man har sett fra Norge.

- Den debuten hans går jo inn i historiebøkene, og vi har aldri hatt en spiller fra Norge som har vært så nærme verdenstoppen som han er. Når vi i tillegg vet at fotball er verdens største idrett, så vinner han rettmessig «Årets sportsnavn» i Nettavisen også, mener Fjørtoft.

- Er han tidenes beste norske spiller allerede nå?

- Det er vanskelig å si, for nå har han prestert formidabelt i 15 måneder. Men vi må ikke glemme at han har 15 år igjen av karrieren, så jeg tror den diskusjonen må vente litt. Samtidig har vi aldri hatt en spiller på dette nivået, som diskuteres som en reel kandidat til å bli med på «Årets lag i verden» eller vinne individuelle priser, sier Fjørtoft til Nettavisen.

Erling Braut Haaland ble tildelt den gjeve «Golden Boy»-prisen for 2020, som tildeles den beste unge spilleren i Europa.

Det er italienske Tuttosport som står for utdelingen, og beskrevet blant annet Haalands sesong som stratosfærisk og han som et menneskelig maskingevær.

20-åringen har stort sett spilt for tomme tribuner i 2020. Nå ser han frem til at koronaen slipper taket og «den gule veggen» fylles opp igjen.

- Det gleder jeg meg voldsomt til, skal jeg være ærlig. Det blir fantastisk når det er sikkert nok, og tribunene fylles igjen, det gleder jeg meg mest til, sier han.

Fenomenet

Mange snakker om at gutten fra Jæren og franske Kylian Mbappé er blant arvtakerne til aldrende Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Men Fjørtoft tror ikke nødvendigvis at det blir en realitet.

- Jeg kan absolutt skjønne at man sammenligner Erling med Mbappé, fordi de begge besitter ekstremt ferdigheter. Selv om de er ulike som spillere, har de noen kvaliteter som få andre besitter. Men fotball er et lagspill, så man er avhengig av mange ting for å lykkes.

- Hva er det han har gjort for å bli den spilleren han er i dag?

- Han er en av de beste spissene jeg har sett til å skape sine egne rom, og har en timing som er helt unik. Samtidig som han er en goalgetter, er han også en lagspiller. Han har en innstilling og holdning til toppidrett som er ekstrem, så det er en kombinasjon av mye, fortsetter Fjørtoft.

Braut Haaland har fått mye oppmerksomhet for sine ferdigheter på banen, men har også gjort seg kjent for sine spesielle intervjuer.

Skal vi tro Fjørtoft er dette noe det snakkes mye om i tysk presse.

- De bruker jo ordet fenomen, på flere forskjellige måter. Jeg tror en del av de tyske journalistene gruer seg litt til hvert intervju, for de vet ikke helt hva de får hver gang. Han har fått veldig stor respekt i Tyskland på kort tid.

Nordmannen ble tidenes yngste og raskeste til å score 15 mål i Champions League, på 12 kamper, tidligere i år.

Det neste steget

Etter snart et år i Dortmund har spekulasjonene rundt Haalands neste steg begynt å svirre, og ifølge Eivind Bisgaard Sundet vil det bare være de absolutte toppklubbene i Europa som bør være aktuelt.

- Slik jeg har forstått det på Team Haaland vil han prøve seg i forskjellige ligaer, og da er det Spania og England som peker seg ut. Noe som gjør det vanskeligere for Bayern, selv om det kanskje er naturlig at de blir med i den diskusjonen.

- Hvilken klubb tenker du er et godt valg?

- Real Madrid er jo vanligvis et godt valg for de beste spillerne, men det er én klubb som står litt ut. Liverpool er jo egentlig et perfekt sted, så lenge Jürgen Klopp er der. Han har spilt den type fotball tidligere, og trives veldig godt med det, avslutter Sundet til Nettavisen.

Jan Åge Fjørtoft er litt mer politisk i sine uttalelser rundt Haalands mulige neste utfordring.

- Spekulasjoner er det alltid vanskelig å forholde seg til, og det meste er jo ikke relevant informasjon. Han har vært i Dortmund i under ett år, og er i en av verdens største klubber allerede. Samtidig virker den gjengen rundt han å ha god kontroll på utviklingen hans, avslutter Fjørtoft.

