Haaland-eventyret fortsatte i «comebacket»

Erling Braut Haaland brukte kun 29 minutter på å score sitt tiende bundsligamål for sesongen i derbyet mot Schalke lørdag.

Haalands mål til 1-0-ledelse for Dortmund var det første i Bundesliga etter at den tyske toppserien ble restartet etter viruskrisen.

En snau halvtime var spilt da Haaland snek seg inn bak Schalkes forsvarsrekke og styrte ballen iskaldt i lengste hjørne etter et presist og godt innlegg fra lagkamerat Thorgan Hazard.

Scoringen var rogalendingens tiende i Bundesliga denne sesongen.

Den norske måltyven feiret målet med noen dansetrinn mens lagkameratene holdt seg på behørig avstand.

Lørdagens lokaloppgjør spilles i tråd med protokollen tysk fotball av smittevernhensyn har forpliktet seg til å følge. I protokollen fremgår det blant annet at mål skal feires med minimal grad av kontakt mellom spillerne.

Tribunene skal også være tomme for fans. Radiostasjonen WDR melder at åtte personer er på tribunene lørdag, åtte representanter for Dortmund og fire for Schalke.

Tidligere lørdag ble det klart at de to lags trenere likevel ikke behøver å bruke munnbind under kampene, men det øvrige støtteapparatet var iført ansiktsmasker lørdag.

Rett før pause satte Raphaël Guerreiro inn 2-0 for Dortmund. Én omgang gjenstår av kampen.

