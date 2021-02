Haaland får ros av Wenger: - Han er som et dyr

Arsene Wenger fikk se Erling Braut Haaland i storform mot Sevilla.

Nordmannen ble avgjørende for Borussia Dortmund i onsdagens Champions League-oppgjør da han scoret to av tre mål for tyskerne i kampen som de til slutt vant 3-2 over Sevilla.

Haaland er nå oppe i 18 mål på kun 13 kamper i turneringen, noe ingen andre har klart før ham.

Lovordene om Haaland lot ikke vente på seg etter onsdagens Champions League-kamp og blant dem som lot seg begeistre er tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger.

Franskmannen som fulgte kampen som ekspert for BEIN Sport virker ikke å være i tvil om at Haaland kommer til å ha en lysende karriere på fotballbanen.

- For meg så virker han å ha kombinasjonen av styrke, effektivitet, intelligente løp og perfekte mottak. Hvis han forbedrer kombinasjonspillet med de rundt seg, så vil jeg påstå at han kommer til å nå veldig langt.

- Å score mål i den alderen der skjer ikke ved en tilfeldighet. Det er ingen tilfeldighet. Det betyr at han er toppkvalitet. Tallene lyver ikke på det nivået, sier Wenger i studioet til BEIN Sport.

- Som et dyr



Haaland har sammen med Kylien Mbappé blitt trukket frem av flere eksperter som spillerne som kommer til å ta over for Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som de to gigantene i internasjonal fotball, men Wenger mener det blir mer riktig å sammenligne Haaland med Bayern München-spiss Robert Lewandowski.

- For meg så er han en typisk spiss. Han er som et dyr i hodet. Han venter på sjansen og når han får sjansen så har han det du ikke bare kan lære en spiller, han har den timingen og egenskapen til å vite når han skal skyte ballen og hvor han skal treffe, forklarer Wenger.

Den tidligere Arsenal-manager liker svært godt hvor komfortabel Haaland virker å være i avslutningsøyeblikket.

- Du klarer ikke lære noen det der, sier Wenger.

- Han er heller ikke redd for dueller. Han bruker kroppen sin veldig bra. Hvis du gir ham 2-3 år... jeg tror denne fyren vil ha en stor fremtid, forteller franskmannen.

Stjeler overskriftene



Det er imidlertid ikke bare Wenger som lar seg begeistre av Haaland.

Eksperter over hele Europa ga nordmannen ros for prestasjonen mot Sevilla.

Tidligere England-spiss og programleder for engelske BT Sport, Gary Lineker, var blant dem som engasjerte seg i Haalands prestasjon.

Lineker tok en rekke ganger til Twitter hvor han roste den norske målscoreren opp i skyene.

Nordmannen opptar også store deler av forsiden på Spanias mest leste papiravis Marca torsdag. Tittelen lyder «Haaland et annerledes dyr» etter to nye mål.

Nordmannen er oppe i 18 scoringer i Champions League på bare 13 kamper. Spekulasjonene i Spania om Haaland og en mulig overgang til Real Madrid fikk ny næring onsdag kveld.

«Erstatteren til tronen er klar, blir det Mbappé eller Haaland»? spør Marca i en annen artikkel.

Den velinformerte avisen har i flere måneder så godt som slått fast at enten Mbappé eller Haaland blir Real Madrids eiendom til sommeren.

Nye ess?

Britiske BBC drar også paralleller mot to av gigantene i internasjonal fotball de siste 15 årene.

«Jeg er ganske sikker på at Kylian Mbappé vs. Erling Braut Haaland blir den nye utgaven av Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. Haaland er ganske enkelt et fenomen», skriver BBC i sitt kampreferat.

Tyske Bild bruker «Festspill av Haaland» som tittel for å beskrive suksessen i Spania.

«Haaland mer og mer et fenomen», skriver Gazzetta dello Sport i Italia.

Portugisiske A Bola slår fast at «det var uunngåelig at Haaland kom i søkelyset».

3-2-seieren ga Borussia Dortmund et godt utgangspunkt før returoppgjøret i åttedelsfinalen i mesterligaen.

Lørdag spiller Borussia bortekamp i den tyske serien mot tabelljumbo Schalke.

