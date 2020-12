Haaland fikk sportsjournalistenes pris

Sportsjournalistene i Norge har kåret Erling Braut Haaland til årets idrettsnavn. Han vant foran Marte Olsbu Røiseland og Viktor Hovland.

– Det ble gitt stemmer til mange utøvere fra et bredt utvalg idretter, men Haalands seier var malmklar, sier Reidar Sollie, som er leder av Norske Sportsjournalisters Forbund.

Ada Hegerberg vant i 2016, men det er første gang siden Tom Lund i 1981 at en mannlig norsk fotballspiller har vunnet avstemningen. Landslaget for menn vant riktignok i 1993.

De tre siste årene har prisen gått til løperstjerner. Karsten Warholm vant i 2017 og 2019, Jakob Ingebrigtsen i 2018.

Haaland ble fjern toer bak Warholm i fjor, men i år toppet han lista klart med 110 poeng. Skiskytter Marte Olsbu Røiseland fikk 72 og golfspiller Viktor Hovland 58.

Bodø/Glimt, årets suverene seriemester i fotball, ble nummer fire med 32 poeng, mens Warholm tross en ny sterk sesong måtte nøye seg med femteplass.

Prisdryss

Det er den hittil siste i en lang rekke utmerkelser for Haaland. 20-åringen vant den prestisjetunge Golden Boy-prisen som går til beste unge spiller i europeisk fotball. Han vant ikke bare den norske Gullballen, men ble yngste vinner av Kniksens hederspris. Haaland ble også tildelt Aftenpostens gullmedalje og toppet VGs oversikt over Norges største idrettsstjerner.

I løpet av året scoret han mål i debuten for Borussia Dortmund i fire turneringer: Bundesliga, mesterligaen, den tyske cupen og den tyske supercupen. Han scoret sine seks første mål for Norges landslag, deriblant et hattrick mot Romania.

I avstemningen skal det stemmes på ett navn, enten utøver, lag eller trener. Prisen har vært delt ut årlig siden 1948, da skihopperen Petter Hugsted ble første vinner. Grete Waitz fikk den fire ganger. Løperdronningen vant i 1975, 1977, 1979 og 1983.

Rekkefølgen

Slik endte avstemningen:

1) Erling Braut Haaland (fotball) 110, 2) Marte Olsbu Røiseland (skiskyting) 72, 3) Viktor Hovland (golf) 58, 4) Bodø/Glimt (fotball) 32, 5) Karsten Warholm (friidrett) 21, 6) Aleksander Aamodt Kilde (alpint) 18, 7) Johannes Thingnes Bø (skiskyting) 11, 8) Jakob Ingebrigtsen (friidrett) 8, 9) Kjetil Knutsen (fotball) 7, 10) Alexander Stöckl (hopp) 4, 11) Jarl Magnus Riiber (kombinert) og Therese Johaug (langrenn) 2.

Siste ti vinnere av sportsjournalistenes statuett:

2020: Erling Braut Haaland (fotball)

2019: Karsten Warholm (friidrett)

2018: Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

2017: Warholm

2016: Ada Hegerberg (fotball)

2015: Petter Northug (langrenn)

2014: Ole Einar Bjørndalen (skiskyting)

2013: Magnus Carlsen (sjakk)

2012: Tora Berger (skiskyting)

2011: Alexander Dale Oen (svømming).

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar