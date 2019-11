Haaland fortsatt ikke kvitt skaden

Den norske landslagsspissen risikerer å gå glipp av helgens seriekamp og neste ukes Champions League-oppgjør mot Genk.

Salzburg opplyser nemlig til Nettavisen at 19-åringen ikke trente sammen med resten av laget torsdag.

- Nei, individuell trening. Med tanke på lørdag vet vi ennå ikke hva som vil skje, men det er selvfølgelig et fokus også på kampen mot Genk, sier pressesjef Christian Kircher.

Haaland ble skadet på landslagets siste trening før oppgjøret mot Færøyene. Stjerneskuddet skulle i utgangspunktet starte kampen, men måtte kaste inn håndkleet på oppvarmingen og returnerte deretter til Østerrike mens resten av de norske spillerne reiste til Malta for den siste kampen i EM-kvalifiseringen.

På lørdag venter St. Pölten i den østerrikske toppdivisjonen, mens Sander Berge og Genk venter onsdag.

Kircher vil ikke spå hvor store sjanser det er for at Champions Leagues toppscorer rekker oppgjøret i Belgia.

- Det er ikke mulig å si ennå.

Landslagets manuellterapeut Thomas Ødegaard uttalte til Nettavisen etter kampen mot Færøyene at skaden til handlet om en irritasjon i kneet, men at den ikke var av det alvorlige slaget.

- Han kjente det litt på oppvarmingen. Ufarlig sak, men når han kjenner litt så er han ikke helt hundre og vi har friske folk på siden, så da ville vi ikke ta en sjanse verken med ham eller situasjonen, så det, sa Ødegaard til Nettavisen den gang.

Ettertraktet

Haaland har vært på nærmest alles lepper etter en helt eventyrlig start i Champions League. Den tidligere Molde-spillerne er toppscorer i turneringen med sju mål på fire kamper, og er koblet til nærmest samtlige store klubber i Europa for tiden.

Unggutten har til Nettavisen tidligere vært snart ordknapp om ryktene som blant annet har koblet han til Napoli. The Athletic har tidligere meldt at Ole Gunnar Solskjær har sendt sin mest betrodde speider for å se på nordmannen, mens tyske Sport Bild onsdag meldte at Alfie Haaland har besøkt RB Leipzig.

Nettavisen møtte Haaland tidligere denne måneden i forbindelse med landskampen mot Færøyene, og da 19-åringen var lite interessert i å si noe om egen fremtid.

Haaland fortalte samtidig at han bruker lite krefter på alle ryktene.

- Nei, det er ikke fokuset mitt, det. Jeg tenker ikke så mye på det, sa han.

STORFORM: Haaland har vært i forrykende form denne sesongen. Foto: Stringer (AFP)

15 mål

I tillegg til at Haaland er toppscorer i Champions League, har han også dunket inn på bestilling i hjemlig serie.

15 mål på 12 kamper er fasiten i Østerrike så langt denne sesongen, noe som gjør han til toppscorer i divisjonen.

Salzburg topper Bundesliga i Østerrike med 38 poeng, tre poeng flere enn tabelltoer LASK Linz.

Nå kan det virke som Haaland kjemper for å bli klar til onsdagens seriekamp mot Genk. Salzburg vant hjemmemøtet hele 6-2 i en kamp der Haaland scoret hat trick før pause, og virkelig markerte seg på den internasjonale scenen.