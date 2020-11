Haaland fortsatte målshowet – to fulltreffere mot Brugge

Erling Braut Haaland (20) fortsetter å imponere og bidro med to nye scoringer da Borussia Dortmund slo Brugge 3-0 i mesterligaens gruppe F tirsdag kveld.

Nordmannen bidro med én scoring i hver omgang, og det kunne fort ha blitt mer.

Haaland (20) lå som gjedda i sivet og klinte til med et skudd som gikk like utenfor allerede etter et drøyt minutts spill.

17 minutter senere var jærbuen mer klinisk da han ble spilt igjennom. Han fikk som så ofte før en lissepasning fra Jadon Sancho, og Haaland bredsidet ballen i nettet via stolpen i korthjørnet med venstrefoten.

Ifølge statistikkontoene ble Haaland dermed den yngste spilleren i mesterligaens historie til å nå 15 scoringer. Det har han klart på 12 kamper. I kun to kamper i Champions League har han gått målløs av banen.

(©NTB)

