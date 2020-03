Haaland har latt seg imponere av Liverpool-stjerne Virgil van Dijk: - Han er en vanvittig spiller

19-åringen fant veien til nettmaskene på Anfield, men han lot seg imponere stort av sjefen i forsvaret til Jürgen Klopp.

Haaland og van Dijk møtte hverandre tidligere denne sesongen i Champions League- I videovinduet over kan du se hva nederlenderen sa etter møtet med 19-åringen.

Erling Braut Haaland har denne sesongen vært i fyr og flamme både for Red Bull Salzburg, hvilket ledet til den mye omtalte overgangen til den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Også der har 19-åringen imponert voldsomt denne sesongen, og står med 12 mål på 10 kamper for laget som spiller sine hjemmekamper på Signal Iduna Park.

Onsdag kveld drar Haaland og Dortmund til et folketomt Parc des Prince der det franske mesterlaget Paris Saint-Germain venter i Champions League. Haaland scoret to i det første oppgjøret.

Van Dijk

Det har ført til at flere av verdens største medier har har Haaland i sitt søkelys. Før oppgjøret har nordmannen derfor avgitt et intervju til det franske tidsskriftet France Football, der han snakker om sin drømmesesong så langt.

Han har herjet med forsvarere i de fleste ligaer og turneringer han har spilt denne sesongen.

Men én av dem har virkelig satt sitt preg på Haaland, nemlig Liverpools Virgil van Dijk:

- Han er så god. Han er sterk, kjapp og har absolutt alle kvalitetene. Han er en helt vanvittig spiller, sier Haaland i intervjuet, som er blitt videreformidlet av nettstedet Get French Football News.

Han oppsummerer at denne sesongen har bydd på flere fantastiske øyeblikk, og navngir blant annet hat-trickene i Champions League-debuten (Salzburg mot Genk) og Bundesliga-debuten (Dortmund mot Augsburg).

Han ønsker heller ikke å snakke hverken vidt eller bredt om hvem han mener er verdens beste spiller, men at han håper å kunne spille mot Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi en gang i fremtiden.

Så langt denne sesongen har Haaland spilt på stadioner som Anfield og San Paolo, og kan se frem til å møte nevnte PSG på Parc des Princes, men må vente til neste sesong før møtt Bayern München på Allianz Arena.

Det har uansett vært en vanvittig sesong for Haaland så langt, som totalt har 40 scoringer på 32 kamper i alle turneringer for både Dortmund og Red Bull Salzburg denne sesongen.

70 millioner

Haalands elleville sesong har ført til at flere klubber visstnok skal ha satt ham på ønskelisten til flere av Europas aller største klubber. Blant dem som nevnes sterkest er Real Madrid.

Det har blitt hevdet av den anerkjente journalisten José Félix Díaz at den spanske hovedstadsklubben kartlegger Haaland, og at han er en av hovedkandiatene til å ta over på spissplass

Mye kan tyde på at Haaland selv ikke er ukjent med interessen.

Hans far, Alfie, har nemlig fortalt den spanske avisen AS at en overgang til LaLiga fort kan være noe hans sønn ville ha foretrukket.

France Football hevder at utkjøpsklausulen i Haalands kontrakt er på 70 millioner euro. Nettopp en satt overgangssum har tidligere blitt hevdet som en av grunnene til hvorfor Manchester United bestemte seg for ikke å hente nordmannen.

Men selv om Haalands overgangssum allerede skal være satt, så ønsker ikke jærbuen å snakke spesielt mye om han kan være på vei vekk fra Dortmund:

- Jeg har akkurat ankommet. Jeg er veldig fornøyd her, og ønsker å oppnå store ting. Det er det eneste jeg konsentrerer meg om. Stadion gir meg gåsehud, og jeg er i gode omgivelser her, sier Haaland selv.

Det skal ha vært flere klubber som lå langflate etter Haaland før han forlot Molde. Det har tidligere blitt rapportert om at Club Brügge nærmest hadde signert Haaland før hans agent, Mino Raiola, kom med store krav til kompensasjon.

Også Roma skal ha blitt tilbudt å signere Haaland før han signerte for Red Bull Salzburg. Den gangen skal sportsdirektør Monchi ha sagt nei til overgang for nordmannen.