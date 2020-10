Haaland hyller evigunge Zlatan: – Den mannen er ikke normal

Erling Braut Haaland (20) sliter med å forstå hvordan Zlatan Ibrahimovic (39) fortsatt herjer på øverste nivå.

Det var flere som stusset da Ibrahimovic ved inngangen til 2020 byttet ut MLS-fotballen i USA med comeback i AC Milan og Serie A. Hadde svensken mer å gi toppfotballen i en av verdens beste ligaer?

18 mål på 26 kamper sier sitt. Mannen som nesten er dobbelt så gammel som Haaland, er igjen blitt en helt sentral spiller på San Siro.

– Det er galskap. Zlatan er 39 år gammel, og han er så bra som dette, sier Haaland til ESPN.

Unikt

Ibrahimovic ligger øverst på toppscorerlista i Italia. Han har seks mål på tre seriekamper så langt denne sesongen.

– Den mannen er ikke normal, legger Haaland til.

Norges storscorer har selv fått en fin start på høsten i Borussia Dortmund. I Bundesliga står han med fem mål på like mange kamper, og i mesterligaen er det blitt to scoringer i klubbens to første gruppekamper.

0,89 vs. 0,69

Siden overgangen til Dortmund i januar har Haaland gjort 23 scoringer på 26 oppgjør. Det gir et snitt på nesten 0,89 mål per kamp, mens Ibrahimovic har 0,69 i 2020.

Neste oppgave for Haaland er lørdagens bortemøte med Arminia Bielefeld. Dagen etter risikerer Udinese å få merke den store Zlatan-effekten. AC Milan har ikke vært blant Serie As fire beste siden 2013, men topper nå tabellen med 13 av mulige 15 poeng etter fem kamper.

