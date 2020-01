Haaland hylles i den tyske storavisen Bild: - Glem Cæsar! Her kommer Haaland

19-åringens bragd i Bundesliga-debuten blir viet mye spalteplass. Og det er ikke bare nordmannens prestasjoner på banen som har blitt lagt merke til.

AUGSBURG (Nettavisen): For i tillegg til at jærbuen pryder forsiden til avisen, som er regnet som størst i Europa etter opplag, har også Bilds sportssjef Walter M. Straten skrevet en egen kommentar om Haaland.

Der sparer han ikke på kruttet.

«Glem Cæsar. Her kommer Haaland...» innleder han sin kommentar med etter at Haaland scoret tre mål på under en halvtime, og nærmest snudde kampen på egenhånd mot Augsburg.

- Jeg kom, jeg så, jeg vant! slik snakket den romerske hærføreren Julius Cæsar etter å ha vunnet en slag for 2000 år siden - og trodde han var den største. Cæsar kjente ikke Erling Haaland..., skriver Straten.

HAT TRICK: Haaland fikk med seg matchballen hjem etter kampslutt. Foto: Thomas Kienzle (AFP / NTB scanpix)

Han lister opp spisstrøbbelet Borussia Dortmund hadde før Haaland kom til klubben, og skriver at et 1-3-tap lørdag ville ødelagt lagets titteldrømmer.

Sportssjefen, som blant annet skriver at det siste som glinset hos Jadon Sancho var da den engelske 19-åringen nylig var hos den tyrkiske restauranteieren Nusret Gökçe, bedre kjent som «SaltBae», og spiste en gullbelagt biff, mener Haalands inntreden i Tyskland bærer preg av få stjernenykker.

- Plutselig strålte Lucien Favre (Dortmund-trener). Takket være Haaland. Et «one man show» av en mann som ikke har noen stjernelignende holdninger, og som er ydmyk.

For Haaland var i kjent stil både ydmyk og kortfattet da verdenspressen svermet seg rundt ham etter kampslutt lørdag.

Det nøkterne ordet «kjekt» ble i kjent stil brukt i flere intervjuer.

- Jeg er sikker. Haaland kommer aldri til å spise gullbiff - og han kommer til å si færre ord i intervjuer enn han scorer mål på banen. Ingen bør tro at den mest ettertraktede angrepsspilleren i Europa gikk fra Salzburg til Dortmund kun på grunn av den flotte fansen og klubbfargene. Til slutt avgjør lønn og omtale. Samme hva han kostet: Han er verdt det! skriver Strater.

Kommentaren kommer i tillegg til de to første sportssidene i avisen, som også for det meste handler om Haaland.

FORSIDEMANN: Slik ser forsiden av den tyske storavisen Bild ut søndag. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen

L'Équipe: - Enesteående

Også den franske storavisen L'Équipe har skrevet om Haalands eventyrlige prestasjon, som de omtaler som «enestående».

Både de og det store tyske fotballmagasinet Kicker trekker fram likheten med Pierre-Emerick Aubameyang, som er den siste rene Dortmund-spissen som virkelig slo ut i full blomst i klubben, og som deretter ble solgt videre til en ny storklubb.

For sammenligningene mellom Haaland og Aubameyang (nå Arsenal) vil neppe avta i tiden fremover. Skjebnen ville ha det til at også Aubameyang Bundesliga-debuterte for Dortmund mot Augsburg, og gaboneren noterte seg også for hat trick i sin debut tilbake i 2013.

Sju år senere var det Haaland som ble hentet inn for å fylle skoene til Aubameyang, og jærbuen kopierte like så godt gabonerens elleville prestasjon - attpåtil mot samme klubb.

Den engelske storavisen The Guardian omtaler Haalands hat trick som «sensasjonelt», mens Kicker viser til Sky-sitater Dortmund-kaptein Marco Reus ga etter kampslutt.

Han husket godt forrige gang en spiss debuterte i ligaen mot nettopp Augsburg.

- Hvis Haaland også blir en slik suksesshistorie, signerer jeg med med en gang.

Innrømmer at det kriblet

Hovedpersonen selv møtte pressen pressen kort tid etter kampslutt lørdag, med det synlige beviset på at han hadde scoret tre mål og fått med seg matchballen hjem.

Noen timer tidligere hadde han sittet på benken under den første omgangen og sett både Marco Reus, Jadon Sancho og Thorgan Hazard komme til gigantiske muligheter uten å score.

- Det kriblet noe «grævligt» før kampen, og også underveis. Og da jeg kom inn... ja, det kriblet godt, ja, sier han til Nettavisen.

Fredag får jærbuen etter alle solemerker sin debut på lagets egen hjemmebane Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund tar imot Köln klokken 20.30 i en kamp Favre kan komme til å kaste Haaland inn i fra start.

Oppgjøret mot Augsburg viste at den norske landslagsspilleren fort kan komme til haugevis av sjanser i den gule drakten, spesielt takket som følge av tilrettelegger i både Sancho, Reus, Thorgan Hazard og Julian Brandt.

Haaland selv sier dette om fremtiden i Dortmund.

- Det lover «grævla» godt, det, sier.