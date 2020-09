Haaland i håndgemeng da Dortmund tapte mot Augsburg

Nordmannen (20) fikk seg en kilevink og et gult kort da det kokte som verst i bortemøtet med Heiko Herrlich' menn.

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND 2-0:

28 minutter var spilt av lørdagens kamp mellom Augsburg og Borussia Dortmund da det virkelig tente til ute på banen. Certene hadde lenge vært tøffe i taklingene mot de gule og da unggutten Jude Bellingham ble stemplet av Radhi Khedira, kokte det over for gjestene.

I begivenhetens sentrum var Erling Braut Haaland. Etter at Bellingham ble lagt i bakken var nordmannen raskt inne for å si sin mening og havnet i håndgemeng med Jeffrey Gouweleeuw.

Fjørtoft: - Har fått en status

Da de to spillerne barket sammen fikk nordmannen seg en liten ørefik. Det hele virket noe utilsiktet av Augsburg-kapteinen, men begge fikk gult kort for hendelsen.

- Det var et slag og derfor gir de gult kort til begge, En skikkelig hanekamp. Erling viser med sitt kroppsspråk at han har fått et slag, sier ekspert Jan Åge Fjørtoft i Viasport-studio.

- Augsburg provoserer. Erling har fått en status i Tyskland. Da gjør de alt de kan for å hisse ham opp og det er om å gjøre å ikke la seg provosere. Heiko Herrlich (Augsburg-trener) sier nok til sine gutter i pausen at nå har vi fått kampen slik vi vil ha den, sier Fjørtoft.

Ekspertkollega Lars Tjærnås lurte på hvor de rutinerte spillerne ble av.

-Hvor mange av de uformelle lederne, de rutinerte, er der når det blir bråk? Det er en 17-åring som blir tatt og en 20-åring som går inn og skal være politi. Hvor er Emre Can og Mats Hummels, de uformelle lederne i laget? Det er de som må ta tak.

Stanget inn ledelsen

Forrige sesong var Augsburg nærmest en kasteball i møte med Borussia Dortmund. Da scoret de gule ti ganger på to kamper og i en av kampene kom Haaland inn fra benken og leverte en knallkamp med både scoringer og assist.

Lørdagens oppgjør ble imidlertid av det helt andre slaget. Et helt annet Augsburg-lag kjempet stjernene fra Dortmund i senk og tok ledelsen rett før pause.

Daniel Caligiuri slo et frispark og inne i feltet var Felix Uduokhai suveren og headet vertene i ledelsen. Det kunne nok settes spørsmålstegn ved keeper Romas Bürkis feltarbeid, burvokteren ble stående veldig passiv på streken da ballen kom.

Vertene ledet ved pause og kort tid etter sidebytte ble ledelsen doblet.

Daniel Caligiuri fikk ballen fra Florian Niederlechner og kom seg fri fra Thomas Meunier. Keeper Bürki kom ut, men Augsburg-spilleren holdt hodet kaldt og satte ballen forbi målmannen.

Full pott

Etter scoringen hadde Dortmund flere muligheter til å redusere. Først fikk Raphael Guerreiro avgårde et skudd, men det ble blokkert. Like etter gikk Giovanni Reyna i bakken, og ropte på straffe, men dommeren lot det hele gå.

Dortmund jaktet scoringer mot slutten av kampen, men det stemte rett og slett ikke for Lucien Favres menn denne kvelden og dermed endte det med tap.

Helt på tampen fikk Braut Haaland sin sjanse til å komme i målprotokollen. Framspillet fra Jadon Sancho var bra og nordmannen fikk en fot på ballen, men keeper Rafal Gikiewicz var raskt ute og fikk kontroll.

Resultatet betyr at Augsburg har fått en glimrende start på sesongen i Bundesliga og står med full, pott - seks poeng - etter de to første kampene. Dortmund på sin side står nå med én seier og et tap på to kamper denne sesongen.