Haaland ikke klar til oppgjøret mot «norske» Hertha Berlin

Erling Braut Haaland var tilbake i trening for Borussia Dortmund torsdag, men er ikke med i spillertroppen til lørdagens kamp mot Hertha Berlin.

Nordmannen fikk en vridning i kneet under oppgjøret mot Bayern München 26. mai og måtte stå over kampen mot Paderborn helgen etter.

Det gjorde at nordmannen også var usikker til lørdagens norske duell mot Hertha Berlin.

– Haaland var tilbake på trening med laget i dag. Vi får se, uttalte Dortmund trener Lucien Favre på torsdagens pressekonferanse.

- Det ble litt tidlig denne helgen. Han fikk seg en skade og har trent alternativt frem til nå, så det handler bare om å ta det litt rolig. Det var nok litt overbelastning, så jeg tror han hadde godt av en liten pause. Det var en tvist i kneet, ikke noe veldig alvorlig, men nok til at han måtte ta det litt rolig. Men nå sier han selv at det føles godt på trening, utbroderte far Alf-Inge Haaland til Viasat før kampstart.

Og la til:

- Han ville spille selv, han ville spille om han bare hadde en halv fot.

Haaland ble ikke klar til kampen, noe som gjør at Favre stiller uten en tradisjonell spiss i sin 3-4-3-formasjon. Thorgan Hazard spiller på nordmannens vanlige plass.

Både Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein starter for Hertha. Ikke overraskende starter Jarstein i mål, mens Skjelbred er å se som sentral midtbanespiller i lagets 4-2-3-1-formasjon.

