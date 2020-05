Haaland imponerte trener: – Han er som skapt for Real Madrid

Den slovakiske landslagstreneren Stanislav Macek lærte Erling Braut Haaland å kjenne i Salzburg. Han sammenligner nordmannen med Zlatan Ibrahimovic.

Macek er trener for det slovakiske U18-landslaget. I fjor høst hospiterte han i trenerteamet til Salzburg.

Der fikk han rikelig anledning til å ta Haaland nærmere i øyesyn – før nordmannen ble en av Europas heteste spisser.

I et intervju med den spanske storavisen AS er Macek tydelig på at han så en kommende stjerne i emning.

Blant det som imponerte ham aller mest var Haalands dedikasjon og harde arbeid.

Den slovakiske landslagstreneren illustrerer det med å fortelle følgende historie:

– Jeg skal fortelle en anekdote. I Salzburg hadde han en kjæreste som skulle besøke ham. Et par dager senere reiste hun tilbake fordi han hadde sagt til henne at han måtte konsentrere seg om fotballen, sier han til AS.

Madrid-vare

Haaland presenterte seg for Fotball-Europa med strålende spill både i den østerrikske ligaen og mesterligaen i fjor høst.

Ved nyttår ble rogalendingen hentet til Borussia Dortmund.

Der har han fortsatt å score på bestilling.

Det har ytterligere forsterket stjernestatusen. Nå går det knapt en dag uten at måltyven settes i forbindelse med enda større klubber.

Macek ser ikke bort fra at ferden går videre om ikke lenge.

– Fortsetter han å utvikle seg slik han gjør, vil vi helt sikkert raskt se ham i en større klubb som (Real) Madrid. De beste har alltid spilt i Madrid, og Haaland er blant dem. Han er uten tvil en fotballspiller som er skapt for Madrid, sier slovaken.

Macek trekker i intervjuet også en parallell til en annen stor måltyv i internasjonal fotball.

– Han er en moderne Ibrahimovic. Jeg vil si at han er mye bedre i bevegelsene sine, mye kvikkere, sier han.

Ekstraordinær

Tiden som trenerhospitant i Salzburg overbeviste den slovakiske U18 om målbevisste Haalands kvaliteter.

– Han var en gutt som jobbet som en fullvoksen proff. Han er veldig klar på hva som er målet, sier Macek til AS.

Haaland harde arbeid trekkes fram som sjelden vare.

– Han jobber så mye på egen hånd for å bli bedre. Han fortalte meg at han tar 1.000 situps og 300 press-ups daglig hjemme, sier Macek, som også så Haaland i aksjon med det norske U21-landslaget mot Slovakia allerede i mars i fjor.

Det han fikk se der får merkelappen «ekstraordinært».

Sesongen i tysk fotball er inntil videre satt på vent som følge av viruskrisen. Det er samtidig håp om at Haaland og kollegene kan være tilbake i trening om ikke lenge.