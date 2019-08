Haaland inne i varmen hos Lagerbäck – 18 år etter pappa

Erling Braut Haaland (19) får smake på A-landslagsfotball i EM-kvalkampene i september. Målproduksjonen for Salzburg i Østerrike ryddet vei for ham.

Unggutten har åtte kamper til sammen på U20- og U21-laget. De har gitt elleve mål. Hele ni av disse kom i samme kamp, mot Honduras i VM-sluttspillet tidligere i sommer.

De siste ukene har det løsnet for fullt for ham i klubblaget. Tenåringen er blitt et hett navn i østerriksk fotball.

Landslagssjef Lars Lagerbäck kom ikke unna kraftspissen i uttaket denne gangen. Haaland er en av fire U21-spillere som kjemper om en plass i førsteelleveren.

– Det har aldri sett så bra ut på spissplass i min tid som trener i Norge. Erling finnes i tankene om en startellever. Det er ikke utenkelig, sier Lagerbäck om Haaland.

– Haaland kan bli en veldig god internasjonal spiller. Han har allerede kommet langt i ung alder og har gjort det veldig bra så langt, sier Lagerbäck.

For Norge er bare to seirer i september nok om det skal bli EM-plass via kvalifiseringsgruppen. Lykkes det ikke der for de norske gutta, venter sluttspillet i UEFAs nasjonsliga neste år.

Følger faren

Faren Alf Inge Håland spilte 34 A-landskamper for Norge. Den siste var i 2001. Håland-familien blir en av ganske få far-sønn-varianter på landslaget. Alexander Sørloth og pappa Gøran er den hittil siste.

Norge møter Malta hjemme 5. september og Sverige borte tre dager senere. Etter noe unødvendige poengtap i hjemmekamper mot både Romania og Sverige, er det norske laget allerede i en vrien posisjon.

Tirsdag offentliggjorde Lagerbäck troppen på Ullevaal stadion.

Den inneholdt ikke så mye overraskende, kanskje med unntak av Rostov-proffen Mathias Normann (23). Malta hjemme bør være helt overkommelig. Norden-derbyet mot Sverige i Stockholm kan bli tøft.

Kastet bort

Landslagstrener Lars Lagerbäck sier at om Norge skal ha en bra sjanse til å avansere fra gruppa, så må det bli seks poeng i kampene mot Sverige og Romania. Svensken var klar på hvorfor det er blitt slik.

– Vi har definitivt kastet bort fire poeng. Vi skal vinne hjemme både mot Sverige og Romania når vi leder med 2-0. Jeg har ikke vært borti med mine lag at det ikke har holdt inn når vi har ledet med 2-0, sa Lagerbäck.

Siden forrige landslagssamling er Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Martin Linnes, Mohamed Elyounoussi, Mats Møller Dæhli og Ola Kamara ute. Nye i troppen er Tore Reginiussen, Even Hovland, Alexander Sørloth, Haaland og Normann.

(©NTB)