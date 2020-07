Haaland jakter meritter i Tyskland: – Målet er å vinne titler

Erling Braut Haaland ønsker å leve opp til forventningene som stilles til ham og fortsette målfesten i Dortmunds kamp om ligagull neste sesong.

– Det er mitt største mål å vinne titler med Dortmund og feire stor suksess sammen med fansen, sier 20-åringen til tyske Bild onsdag.

De gulkledde avsluttet årets ligasesong på andreplass i Bundesliga bak Bayern München, men Haaland er ikke i tvil om at Dortmund kan overliste Robert Lewandowski og co. i kampen om serietrofeet kommende sesong.

– Vi har kvalitetene til å bli mestere, men å snakke om det er ikke nok, sier nordmannen til avisen.

– Det er jobben min

Med 13 mål siden han ankom klubben på nyåret har Haaland virkelig levert varene. Det setter ikke en stopper for den ambisiøse spissens driv til å fortsette den gode formen.

– Dortmund har investert mye i en ung spiller som meg, og jeg vil bevise at jeg er verdt det og at klubben har gjort et riktig valg. Selvfølgelig hjelper det at jeg scorer så mange mål, men det er jobben min, sier Haaland.

Samme Erling

Selv om lysluggen fra Jæren nå er å se på avisforsider verden over, lar han ikke det gå til hodet på ham.

– Jeg vet at jeg ikke lever det typiske livet til en 20-åring, men for meg er det viktigste at vennene mine vet at jeg er den samme Erling Haaland som for noen få år siden, sier spissen.

Dortmund begynner torsdag å trene fram mot neste Bundesliga-sesong som starter 18. september.

