Haaland kåret til Årets gjennombrudd på Idrettsgallaen 2020

Den ferske Dortmund-spilleren ble hedret for sine prestasjoner i 2019.

HAMAR/OSLO (Nettavisen): Haaland ble kåret til Årets gjennombrudd på Idrettsgallaen.

19-åringen skrev nylig under kontrakt med Borussia Dortmund. For tiden er hans nye lag på treningsleir. Laget skal være i Marbella fram til 12. januar og spille tre kamper under oppholdet.

Han hadde fått overrakt prisen på forhånd, og hadde følgende melding i en NRK-sendt video.

- Jeg er lei meg for at jeg ikke kan være til stede. Det er et stort øyeblikk for meg å få denne, sa han.

Haaland var nominert til prisen sammen med Vetle Sjåstad Christiansen (skiskyting), Gustav Iden (triatlon), Salum Ageze Kashafali (friidrett), Casper Ruud (tennis), Jenny Stene (skyting), Thea Vatshelle (kickboksing).

Haaland har hatt eventyrlig 2019. Etter at han markerte seg med ni mål i én og samme kamp i U20-VM mot Honduras, startet han også å bøtte inn mål for RB Salzburg.

Jærbuen markerte seg spesielt i Champions League der han lenge var toppscorer, og like før nyttår kom bekreftelsen på at han får fortsette å spille Champions League denne sesongen - for Borussia Dortmund.

Tidligere på kvelden fikk Caroline Graham Hansen og Martin Ødegaard Gullballen, som årets beste kvinnelige og mannlige fotballspiller i Norge.

