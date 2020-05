Haaland målløs av banen da Borussia Dortmund sikret tre nye poeng

Borussia Dortmund vant til slutt komfortabelt borte mot Wolfsburg, men Erling Braut Haalands bom ble et samtaleemne i pausen.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND: 0-2

Haaland og resten av Borussia Dortmund-laget tok turen til Wolfsburg lørdag ettermiddag i den andre kampen etter Bundesliga-oppstarten.

Dortmund sikret seg tre nye poeng etter scoringer av Raphaël Guerreiro og Achraf Hakimi i 2-0-seieren.

Dermed rykker de opp i ryggen og legger seg kun ett poeng bak serieleder Bayern München som spiller senere lørdag kveld.

Les også: Liverpool-helt vil heller ha Haaland enn Werner

Etter kampen oppsummerte Morten Langli i studio hos Viasport nordmannens innsats.

- Det var ikke hans dag i det hele tatt, det stemte ikke. Touchen satt ikke, men dette må han tåle. Det går ikke på skinner hele tiden for han heller. Det blir en firer fra meg om skalaen går til ti. Vi kan ikke sitte på si at dette var en av hans beste kamper i Bundesliga, for da lyver vi, sier Langli.

Jadon Sancho, Erling Braut Haaland og de andre Dortmund-spillerne kunne juble for tre poeng lørdag til tross for en mindre imponerende forestilling av den norske spissen. Foto: Pool (Reuters)

Haaland-bom

Etter en særdeles tam åpning på kampen fikk Thorgan Hazard det som kunne minne om en slags mulighet etter seksten minutter. Belgierens skudd fra hjørnet av sekstenmeteren gikk et par meter over og til side for målet.

Haaland var svært lite involvert den første halvtimen, men etter 32 minutters spill skjedde det endelig noe på Volkswagen Arena. Dortmund spilte seg fri nedover høyresiden ved Achraf Hakimi og Hazard. Sistnevnte slo et flott innlegg langs bakken mot Haaland som på merkelig vis skjøt hull i luften fra seks meters hold.

Heldigvis for nordmannen og bortelaget var Raphaël Guerreiro på plass bakerst i feltet og bredsidet inn 0-1-scoringen.

Se Haalands miss og den påfølgende scoringen her:

Portugiserens scoring kom etter 31 Dortmund-trekk innad i laget.

Les også: Myndighetene tar korona-grep: Premier League-lagenes europacupdrøm i fare

En halvt liggende Erling Braut Haaland feirer lagkamerat Guerreiros scoring. Foto: Michael Sohn (AFP)

Gjestene fortsatte å kontrollere kampen etter ledermålet. Høyresiden viste seg ved flere anledninger å være et farlig angrepsvåpen for Dortmund. Hakimi og Hazard kombinerte på nytt etter 44 minutter, men sistnevntes avslutning ble for svak og gikk til side for målet.

- Har ikke gjort allverdens ut av seg i denne kampen, oppsummerte kommentator Evind Bisgaard Sundet i det lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

I pausen oppsummerte Viasport-studioet den norske 19-åringens prestasjon de første 45 minuttene der spissens miss i forkant av ledermålet naturlig nok ble et tema.

- Hvis «breaking news» er at Haaland er et menneske...det tror jeg vi kan leve med, uttalte en tydelig Jan-Åge Fjørtoft.

Jan Åge Fjørtoft tok Haaland i forsvar i Viasport--studioet i pausen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Morten Langli var ikke spesielt imponert over Erling Braut Haaland sin innsats i lørdagens kamp. Foto: Roger Svalsrød (NTB scanpix)





Stor sjanse for hjemmelaget

I pausen måtte Dortmund gjøre et spillerbytte som kan vise seg å bli skjebnesvangert for de gulkledde. Forsvarssjef Mats Hummels måtte forlate banen med en skade og ble erstattet av Emre Can.

Wolfsburg kom best ut fra startblokkene etter pausen. Etter 48 minutter fikk Renato Steffen en gigantisk mulighet alene med keeper Roman Bürki. Rommet bak Dortmund-forsvaret var plutselig åpent, men fra kort hold dunket sveitseren ballen i tverrliggeren og over.

Hjemmelaget fortsatte presset utover i andre omgang. Wout Weghorst kom til et innlegg etter timen passert. Inne i feltet skled Akanji, men ingen av hjemmelagets grønnkledde spillere fikk dreis på avslutningen og det hele rant ut i sanden.

Les også: Pochettino åpner opp slutten i Tottenham og forholdet til Mourinho

Kun minuttet senere var Wolfsburg frempå nok en gang. Et langskudd fra Steffen skiftet retning ørlite grann, men Bürki var godt med på notene og bokset ballen unna.

Etter 65 minutter tok Lucien Favre grep og byttet inn Jadon Sancho til fordel for Julian Brandt.

Sancho og Haaland skulle endelig bli involvert etter 70 minutter. Etter et hurtig angrep endte ballen opp hos målscorer Guerreiro som dunket til med venstrefoten. Denne gangen gikk skuddet godt til side for målet til Wolfsburg-keeper Koen Caastels.

Achraf Hakimi punkterte kampen med sin 0-2-scoring. Foto: Michael Sohn (AP)

Sancho-assist

Etter et visst press fra hjemmelaget utover i den andre omgangen punkterte Dortmund kampen etter 78 minutter.

Innbytter Sancho satte fart i en kontring og fikk med seg Haaland og Hakimi på hver sin side.

Engelskmannen holdt ballen til det perfekte tidspunktet før han slapp den til Hakimi som hamret inn 2-0-scoringen.

Få minutter senere pådro Felix Klaus seg det røde kortet etter en stempling på Akanji. Dommeren tok i bruk VAR og sendte Wolfsburg-spilleren i dusjen etter 82 minutter.

Haaland kom til en halvsjanse på tampen av oppgjøret, men på overtid kom han ikke ordentlig til avslutning etter å ha blitt spilt fri inne i feltet.

Kampen ebbet til slutt ut med en komfortabel og fortjent Dortmund-seier.

Les vårt live-referat fra oppgjøret her: