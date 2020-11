Haaland målløs av banen da Dortmund gikk på sjokktap hjemme mot Köln

Erling Braut Haaland med usedvanlig anonym innsats i lørdagens hjemmetap for Dortmund.

BORUSSIA DORTMUND-KÖLN 1-2

Borussia Dortmund gikk på et sjokktap hjemme mot Köln lørdag ettermiddag. To dødball-scoringer fra gjestene sørget for Köln sin første seier denne sesongen

Haaland skulle nok en gang være involvert hjemme på Signal Iduna Park, men denne gangen var det ikke de store og positive overskriftene som skulle prege nordmannens innsats.

På overtid fikk Haaland en gigantisk mulighet til å utligne, men spissen misbrukte en vanvittig sjanse til å sikre poengdeling.

- Det er kanskje hans største miss i karrieren. Han kommer ikke til å sove godt i natt, sa Bisgaard Sundet om sjansen.

Etter at Köln gikk til pause med en ettmålsledelse uten at Haaland hadde vist det helt store, kom den nedslående dommen fra ekspertene i Viasat-studioet.

- Det har vært et eller annet som ikke har vært der tidligere. De ser litt avskrudd ut. Haaland har bare vært borti ballen syv ganger. Det er ekstremt lite for en spiss. De må opp et par hakk, sa Fjørtoft i pausen.

Tidlig kalddusj

Jadon Sancho fikk kampens første store sjanse da han skjøt i tverrliggeren med venstrefoten etter fem minutter.

Men så, ti minutter ut i oppgjøret, var fikk Dortmund er real kalddusj. En corner fra venstre ble svingt inn fra Duda, inne i feltet ble ballen stusset videre, og på bakre stolpe var Ellyes Skhiri på plass og styrte ballen videre i nettet.

En sjokkstart for hjemmelaget.

Ballen ble stusset videre ved den første stolpen, i rommet som Haaland hadde ansvaret for.

Før lørdagens kamp stod Haaland med 23 mål på sine 22 første seriekamper. Rekorden innehar Uwe Seeler med 23 mål på sine 25 første kamper.

Haaland fikk en stor mulighet like etter at første omgang var halvspilt, men den norske spissen misbrukte sjansen da han avsluttet med høyrefoten like utenfor nærmeste stolpe.

Identisk scoring

Etter 60 minutter doblet gjestene ledelsen. Scoringen fra Skhiri var som å se en reprise av 0-1-scoringen i den første omgangen.

Julian Brandt og Haaland kom på etterskudd i duellen ved første stolpe og bakerst i feltet fikk Köln-spilleren stå totalt umarkert og sette inn nok en ball i nettet.

- En tabbe av Haaland. Det er akkurat en identisk situasjon. Brandt og Haaland roter det til på første stolpe. Det er utilgivelig. De går i søvne bak i Dortmund-forsvaret, sa kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Dortmund har scoret 17 av 20 mål i andre omgang denne sesongen.

Heller ikke denne lørdagen skulle de gå målløse av banen etter hvilen. Stortalentene Gio Reyna og Youssoufa Moukoko ble kastet innpå halvveis ut i den andre omgangen og satte umiddelbart fart på hjemmelaget.

Førstnevnte serverte ballen til Thorgan Hazard som reduserte med et kvarter igjen av kampen.

Dortmund produserte flere gode sjanser til å utligne mot slutten av kampen. Haaland fikk en utrolig sjanse langt inne på overtid, men nordmannen misset på åpent mål fra kort hold.

Lørdagens seier er Kölns første seier siden 6. mars.

