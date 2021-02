Haaland med mål og assist da Dortmund gikk videre

Erling Braut Haaland ble matchvinner i første ekstraomgang da Borussia Dortmund slo Paderborn 3-2 i den tyske cupen.

Det var en scoring som kanskje burde vært annullert for offside, men som etter mange minutters VAR-titting ble godkjent av dommeren som først var borte ved Paderborn-benken for å forklare. Visstnok sa han at målet ble godkjent fordi framspillet var innom en Paderborn-spiller før ballen kom til Haaland.

– Det er en skam. Vi har bildene, og dommeren kan se dem så mange ganger han vil. Det er latterlig å påstå at de ser en berøring der, sa Paderborn-trener Steffen Baumgart.

– Dette er i ferd med å bli latterlig. Vi fortjente ikke dette.

Det var en cupkamp som ble dramatisk først da den burde vært over. Haaland kontret på overtid av overtiden i 2. omgang inn det som så ut til å bli 3-1-målet, men etter flere minutter ved VAR-monitoren ga dommeren i stedet straffespark til Paderborn for en forseelse av Felix Passlack i Dortmunds felt noen sekunder tidligere. Dermed kunne Prince Owusu sette inn 2-2 på straffespark i sjuende tilleggsminutt.

Fram til det hadde Haaland stått for assist på det som så ut til å bli vinnermålet, men han skulle få vist fram målteften. Fire minutter ut i første ekstraomgang fikk han løpe alene fra midtstreken og score alene med keeper. TV-bildene tydet på at han var litt inne på motstanders halvdel da Thomas Delaney slo gjennombruddspasningen og dermed burde vært avblåst.

Dramatikken var ikke over. Haaland ble redningsmann da gjestenes Marco Terrazzino fyrte løs etter hjørnespark på overtid. Han kastet seg i veien og sendte ballen over mål med kneet.

God start

På en dag da Rot-Weiss Essen fra nivå fire slo ut toppserielaget Leverkusen, og Bayern Münchens overmenn Kiel fortsatte sitt cupeventyr med straffeseier over Darmstadt, gjorde Dortmund nesten kort prosess med sin motstander fra 2. Bundesliga.

Emre Can satte inn ledermålet i det 6. minutt etter et hjørnespark, mens Haaland var nest sist på ballen da Jadon Sancho doblet ledelsen ti minutter senere. Etter en liten flikk fra nordmannen var Sancho gjennom, og han førte ballen helt inn i målgården før han overlistet keeper.

Da virket alt avgjort, men storfavoritten greide aldri å punktere kampen definitivt, og innbytter Julian Justvan skapte ny spenning med sin redusering i det 79. minutt.

Haaland hadde flere gode sjanser utenom de to gangene han fikk ballen i mål, men den ene tellende scoringen hans ble avgjørende.

Trodde det var over

Borussia Dortmund er videre til kvartfinale. Det er ikke Leverkusen, som hadde fire stolpetreff i ordinær tid, men måtte betale for sjansesløsingen da Simon Engelmann scoret det avgjørende 2-1-målet tre minutter før slutt i ekstraomgangene.

Leon Bailey ga Leverkusen ledelsen i første ekstraomgang, men Oguzhan Kefkir utlignet for Essen.

– Etter ledermålet trodde vi kanskje at det var over. Det var en stor tabbe, sa Leverkusen-keeper Lukas Hradecky til Sky.

Tittelforsvarer Bayern München røk ut på straffespark for Hostein Kiel i forrige runde, og tirsdag vant laget fra nivå to på straffespark igjen. Selve kampen mot Darmstadt endte 1-1, og etter at lagene hadde skutt ni straffespark hver sto det 7-6 til hjemmelaget.

Werder Bremen vant 2-0 over Greuther Fürth, som hadde norske Håvard Nielsen i angrepet. Nordmannen hadde et par gode sjanser før han ble byttet ut i det 70. minutt. Werder-målene ble scoret av Kevin Möhrwald og Felix Agu.

De fire siste kampene i åttedelsfinalen spilles onsdag.

