Haaland med scoring for Dortmund i storkampen mot Bayern München

Bayern München ble for sterke for Dortmund, men Haaland kom seg på scoringslisten med et imponerende mål.

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNCHEN 2-3:

«Der Klassiker» ble en sjanse-bonanza mellom to meget gode lag. Kampen bølget frem og tilbake hele tiden, men Bayern München stakk til slutt av med seieren etter mål av Alaba, Lewandowski og Sane.

Marco Reus og Erling Braut Haaland scoret for Dortmund. Og jærbuen sitt mål fikk det til å koke hos kommentatorene.

Fem minutter før full tid ble Haaland lobbet gjennom alene med Neuer. Der gjorde nordmannen ingen feil. Han dro seg forbi keeperkjempen, og satte ballen i det åpne målet.

- Har du sett på maken. Det er det verste jeg har sett, og jeg har sett alt han har gjort etter han kom til Dortmund, utbrøt Viasport sin kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

SCORING: Haaland rundet Neuer og satte ballen i mål. Foto: Leon Kuegeler (Reuters)

Men tidligere i kampen fikk Haaland kritikk for å sløse med sjansene. Flere ganger var spissen farlig frempå uten at det ble mål av det.

I starten av andre omgang misbrukte Haaland en stor sjanse. Da måtte han tåle å få kritikk av kommetatorene.

- Det er ikke bra av Erling Braut Haaland. Det er ikke ofte man sier den setninga, sa Viasport sin kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

- Det er en sjelden teknisk feil etter at timingen er helt perfekt. Den skal langs bakken, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås i situasjonen der han mente Haaland ikke gjorde en god nok jobb.

Selvkritisk etter kampen

Etter kampen var Haaland irritert over tapet mot rivalene Bayern München. Nordmannen har fortsatt ikke vært med å vinne over storklubben.

– Det er et knepent tap. Det er nærme. Det er kjipt. Jeg har spilt mot dem tre ganger og ikke vunnet en eneste gang. Jeg begynner å bli irritert over det. Det er blytungt, sa Haaland til Viasat etter kampen.

SELVKRITISK: Haaland mente han burde ha scoret flere mål mot Bayern München lørdag kveld. Foto: Martin Meissner (AFP)

Før kampen var det knyttet stor spenning til spiss-duellen mellom Lewandowski og Haaland. Lewandowski hadde tre baller i nettet mot Dortmund lørdag kveld, men bare ett ble godkjent. Det var hans 17. mål mot hans tidligere klubb Dortmund på tolv kamper.

Polakken er toppscorer i Bundesliga med utrolige 11 scoringer på sju kamper.

Haaland på sin side står med seks mål. Ifølge ham selv burde han hatt flere lørdag kveld.

– Spør du meg, er det å sette sjansene mine. Jeg hadde en berøring for mye i flere situasjoner. Det irriterer meg voldsomt nå. Hadde jeg satt dem, hadde vi fort vunnet, sa Haaland.

Hektiske åpningsminutter

Begge lagene hadde før lørdagens oppgjør fem seire og ett tap i Bundesliga denne sesongen. Med seier ville et av storlagene få en luke ned til det andre laget.

Allerede før minuttet hadde passert presenterte Lewandowski seg i «Der Klassiker». Gnabry la igjen til den polske spissen som klemte til fra hjørnet av femmeteren. Skuddet gikk rett i nettveggen.

Det bølget mye frem og tilbake i åpningsminuttene, og det var Bayern som var farligst de gangene de prøvde seg.

Etter 13 minutter var Goretzka nærme å heade Bayern i ledelsen. Dortmund fikk ikke ryddet skikkelig unna etter en corner og ballen ble lempet inn i feltet på nytt. Goretzka sto alene på bakerste stolpe og headet mot mål, men Bürki dro frem en mesterlig redning.

Etter halvspilt første omgang skulle Haaland også få presentert seg skikkelig. Dortmund kontret anført av radarparet Reyna og Haaland. Amerikaneren slapp perfekt gjennom til jærbuen som hadde løpt seg fri i boksen. Fra hjørnet av femmeteren prøvde Haaland å rulle ballen i motsatt hjørne, men han satte ballen utenfor.

VAR stilnet jubelen

Bare to minutter etter at Haaland hadde brent en stor sjanse jublet Bayern München og Lewandowski for scoring. Gnabry satte fart på venstresiden og slo nydelig inn til Lewandowski som skled ballen i mål. Målet ble så finstudert av VAR, og mennene i VAR-bussen så at polakken var hårfint i offside, og dermed ble målet annullert.

ANNULLERT MÅL: Lewandowski trodde han hadde sendt Bayern i ledelsen, men etter at VAR fikk kikket på scoringen ble den annullert for offside. Foto: Leon Kuegeler (Reuters)

Like etter var bortelaget farlig frempå igjen, men Akanji fikk etter hvert klarert bort en skummel retur fra Bürki.

Det var Bayern som hadde flest sjanser i første omgang, men det var hjemmelaget som tok ledelsen. Rett før pause fant Sancho Guerreiro på venstresida. Portugiseren la ut 45 grader og der ventet Reus. Dortmund-kapteinen rappet til på direkten og bredsidet ballen kontant i nettaket til 1-0.

Men Bayern svarte fort. På overtid av første omgang fikk Bayern frispark rett utenfor Dortmund sin sekstenmeter. Rødtrøyene vartet opp med en frisparkvariant der Lewandowski først hoppet over ballen. Deretter trillet Gnabry til Müller som la ballen død. Da åpnet det seg i muren og Alaba skjøt via Meunier og i mål.

Sjanse-bonanza

Andre omgang startet like hektisk som første omgang, og Haaland fikk tidlig muligheten til å sende Dortmund i ledelsen. Sancho spilte Haaland fri litt til høyre i sekstenmeteren. Fra hjørnet av sekstenmeteren gikk spissen for pasning i stedet for skudd, men nordmannen sleivet og da forsvant ballen forbi Reus.

Da Haaland ikke utnyttet sin sjanse, gjorde Lewandowski det til gangs minuttet etter. Hernandez slo inn i feltet, og Lewandowski knuste Hummels i lufta. Polakken fikk bra med kraft i en vanskelig heading, og ballen suste i mål til 2-1 til Bayern.

- For en scoring! For en hodespiller. For en enormt god spiss Bayern München har, utbrøt Viasport sin kommentator Eivind Bisgaard Sundet da polakken scoret.

Bayern fortsatte å kjøre på. Først traff Coman stolpen etter en markkryper, før han noen minutter senere nesten sendte et innlegg i mål. Bürki var med på notene.

Haaland var også farlig frempå. Først dunket han en ball i nettveggen fra spiss vinkel. Så herjet han med Boateng og Alaba i en løpsduell, men nok en gang måtte han avslutte fra en litt for spiss vinkel.

STORE SJANSER: Haaland kom til mange sjanser og herjet med Boateng til tider. Foto: Leon Kuegeler (Reuters)

Ti minutter før slutt satte Sane inn 3-1 for Bayern. Lewandowski slapp perfekt til Sane, som bøyde ballen ned i kroken. Vingen trodde nok han hadde punktert kampen da, men en 20-åring fra Bryne skulle sørge for mer spenning.

Fem minutter før full tid ble Haaland lobbet gjennom alene med Neuer. Der gjorde nordmannen ingen feil. Han dro seg forbi keeperkjempen, og satte ballen i det åpne målet.

På overtid satte Lewandowski ballen i mål på nytt, men for andre gang i storkampen ble et mål av polakken annullert.

Dortmund klarte ikke å score på overtid, og dermed vant Bayern München storkampen og inntok tabelltopp i Bundesliga. Dortmund ligger på 3. plass.