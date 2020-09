Haaland med scoring og målgivende da Dortmund tapte mot Bayern München

Erling Braut Haaland viser at formen er intakt før Norges viktige EM-playoff mot Serbia neste uke.

BAYERN MÜNCHEN - BORUSSIA DORTMUND 3-2:

Erling Braut Haaland leverte scoring og målgivende pasning da Borussia Dortmund møtte Bayern München i den tyske supercupen onsdag.

Det holdt imidlertid ikke til seier, for kort tid etter at Haaland ble tatt av banen, satte Joshua Kimmich inn seiersmålet for vertene.

Etterpå var Haaland mest opptatt av sjansen han hadde til å sende Dortmund opp i 3-2-ledelse, men som ble stoppet av Bayern-keeper Manuel Neuer.

- Du kan si det enkelt og greit at jeg skulle ha scoret på Neuer der, da tror jeg vi hadde vunnet, sa Haaland i intervju med Viasat.

- Jeg skulle sett mer på forhånd at han står såpass lenge. Normalt sett går keepere ned, og jeg hadde scoret, men ikke han her. Det var nære på og grævla irriterende, sa Haaland videre.

Haaland serverte etter sterk Bayern-start

Etter 18 minutters spill åpnet Bayern München scoringsballet, da en vakker kontring endte med at Robert Lewanwowski fant Corentin Tolisso foran mål.

Tolisso avsluttet først via foten til keeper Marwin Hitz og opp i tverrliggeren. På returen fikk han imidlertid en enkel jobb med å sette returen inn i åpent mål.

Et snaut kvarter senere var de regjerende tyske mesterne på farten igjen. Alphonso Davies svingte ballen inn fra venstre, Thomas Muller steg til værs og stanget inn 2-0.

Da begynte det å se stygt ut for gjestene, men snaut fem minutter før pause serverte Erling Braut Haaland ballen til Julian Brand, som dunket ballen opp i nettaket alene med Manuel Neuer.

Haaland vs. Neuer

Ti minutter ut i andre omgang bestemte Haaland seg for å ta saken i egne hender. Nordmannen ble spilt alene gjennom av Thomas Delaney og avsluttet iskaldt nede i hjørnet baken sjanseløs Neuer.

Like etterpå kom Haaland nok en gang alene gjennom med den tyske landslagskeeperen. Den norske stjernespissen prøvde seg på en lignende avslutning, nede til venstre for seg selv, men denne gangen var Neuer med på notene.

Midtveis i den andre omgangen valgte Lucien Favre å ta Haaland av banen - trolig for å spare nordmannen til helgens møte med Freiburg.

Etter 82 minutters spill ble Thomas Delaney brutt på egen banehalvdel, og Bayern satte full fart i angrep. Ballen havnet hos Joshua Kimmich, som først avsluttet på keeper, før han liggende satte inn 3-2.

Bayern München sikret seg dermed sesongens første tyske tittel.