Haaland med to nye Champions League-mål da Dortmund knuste Club Brugge

Jærbuen fortsetter å bøtte inn mål i turneringen.

CLUB BRUGGE - BORUSSIA DORTMUND 0-3:

Erling Braut Haaland er nå toppscorer i Champions League med fire mål, likt antall som Diogo Jota (Liverpool) og Marcus Rashford (Manchester United).

Spissens to nye scoringer onsdag gjør at han nå har smått uvirkelige 14 mål på 11 kamper i turneringen.

Det betyr at han allerede nå, som 20-åring, har like mange CL-scoringer som både Ronaldo og Adriano oppnådde i løpet av sine karrierer.

Mot Club Brugge fikk han først se lagkamerat Thorgan Hazard sende laget i ledelsen etter 14 minutter.

Belgieren fikk ballen på bare stolpe etter en svak inngripen av Brügge-keeper Simon Mignolet, og kun fire minutter senere måtte den tidligere Liverpool-keeperen kapitulere igjen.

En corner endte opp på pannebrasken til Axel Witzel, som headet på tvers i feltet. Der ventet selvfølgelig Haaland, som fikk sin heading reddet på glimrende vis av Mignolet.

Den norske landslagsstjernen var imidlertid frampå returen og satte inn sitt første mål, og etter halvtimen spilt var han på plass igjen.

Forsvaret til Club Brugge minnet mest om en sveitserost, og Mahmoud Dahoud tok på seg rollen som hovmester da han chippet ballen elegant over forsvarsleddet til belgierne.

I andre enden ventet Thomas Meunier, som slo på tvers i feltet hvor Haaland var på rett sted og satte inn sitt 14. mål i den gjeveste turneringen i klubbfotball.

- Han er fra en annen planet, skrev The Guardians Fabrizio Romano etter scoringen.

HERJET: Haaland snurret til tider rundt med Club Brügge-forsvaret. Foto: Francisco Seco (AP)

Den andre omgangen ble regelrett en transportetappe for Haaland og hans lagkamerater.

Til tross for at det venter storkamp mot Bayern München allerede lørdag, valgte Dortmund-manager Lucien Favre å stå med Haaland så lenge som 83 minutter før unggutten måtte vike plass for Reinier.

Det norske vidunderbarnet jaktet et nytt CL-hat trick utover i annenomgang, men 20-åringen maktet ikke å sette inn sitt tredje for kvelden før han forlot banen.

De belgiske vertene var uansett aldri i nærheten av å true Dortmund, og Haalands klubb topp gruppe F med seks poeng, ett poeng mer enn Lazio på annenplass.