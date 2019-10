Haaland mister EM-kvalifiseringskamper med skade

Det bekrefter Red Bull Salzburg på sine hjemmesider.

Erling Braut Haaland har meldt forfall til landslagssamlingen og EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania på grunn av en hofteskade.

Det bekrefter både Red Bull Salzburg og NFF.

Det er grunn til å tro at skaden oppsto under kampen mot Liverpool onsdag. Red Bull Salzburgs presseansvarlig Christian Kircher sier følgende til Nettavisen om skaden til 19-åringen.

- Det er ingen spesiell situasjon han husker (hvor skaden oppsto). Han kjente det i dagen(e) etter. Dessverre kan han ikke spille for Red Bull Salzburg i dag, sier Kircher.

Det er ikke kjent hvor lenge unggutten vil være ute av spill, men det skal altså dreie seg om en blødning i hoftepartiet.

Skaden er en vanvittig nedtur for Norge før de avgjørende kvalifikasjonskampene mot Spania og Romania. Haaland har vært i svært god form for Salzburg den siste tiden, og scoret nylig mål på Anfield mot Liverpool i Champions League.

Haaland var også usikker til den kampen med sykdom, men nå er det altså en skade som setter han ut av spill.

HISTORIE: Her skriver Erling Braut Haaland seg inn i historiebøkene med sitt mål mot Liverpool på Anfield. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Haaland står bokført med 11 nettkjenninger på åtte kamper i Østerrike, og i tillegg til dette har kometen levert hat trick i Champions League mot Genk - i tillegg til nevnte mål på Anfield.

Forfallet kommer dermed på et svært ugunstig tidspunkt for Norge og Lars Lägerback, som kunne trengt den målfarlige Bryne-gutten i de to skjebnekampene som venter.

Spania leder i gruppe F, og Norge er i skrivende stund på fjerdeplass, to og ett poeng bak Sverige og Romania.

Mohamed Elyounoussi (Celtic) er ny spiller i troppen.