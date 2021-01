Haaland ny på omtaletoppen – følges av Solskjær, Johaug, Klæbo og Ødegaard

Erling Braut Haaland vipper Ole Gunnar Solskjær ned fra førsteplassen i medieoppslag for idrettsprofilene. De to var klart mest omtalt foran to langrennsløpere.

Det viser analyseselskapet Retrievers oversikt for 2020, som er gjort for NTB. – Igjen har vi tatt en titt på hvilke idrettsprofiler som får mest omtale i norske medier, sier assisterende analysesjef Ane Kathrine Strand i Retriever til NTB. – I 2020 har norske medier skrevet aller mest om Erling Braut Haaland. Dette gir ham en knepen førsteplass like foran Ole Gunnar Solskjær. I 2019 var det Solskjær som genererte absolutt flest medieoppslag. Da ble han permanent manager for Manchester United, og det engasjerte både store og små medier landet over. Nå ser det imidlertid ut som trykket har lagt seg noe. Dette er topp 25-listen over medieoppslag i 2020: 1) Haaland 12.148, 2) Solskjær 11.847, 3) Therese Johaug 8079, 4) Johannes Høsflot Klæbo 7025, 5) Martin Ødegaard (fotball) 6670, 6) Lars Arne Nilsen (fotball) 5503, 7) Åge Hareide (fotball) 5224, 8) Lars Lagerbäck (fotball) 5011, 9) Magnus Carlsen (sjakk) 4851, 10) Kåre Ingebrigtsen (fotball) 4301, 11) Jens Petter Hauge (fotball) 4239, 12) Johannes Thingnes Bøe (skiskyting) 4223, 13) Alexander Sørloth (fotball) 4209, 14) Erling Moe (fotball) 4055, 15) Eirik Horneland (fotball) 4014, 16) Gjert Ingebrigtsen (friidrett) 3980, 17) Viktor Hovland (golf) 3917, 18) Sander Sagosen (håndball) 3706, 19) Karsten Warholm (friidrett) 3553, 20) Emil Iversen (langrenn) 3463, 21) Casper Ruud (tennis) 3461, 22) Marte Olsbu Røiseland (skiskyting) 2895, 23) Jakob Ingebrigtsen (friidrett) 2415, 24) Henrik Kristoffersen (alpint) 2197, 25) Aleksander Aamodt Kilde (alpint) 2102. Navnene hentes ut ved hjelp av språkmodeller av Retriever, og så kontrolleres det manuelt at antall oppslag per person stemmer. – At norske medier har skrevet dobbelt så mye om Haaland som Martin Ødegaard, forteller mye om den fantastiske sesongen Haaland har hatt. Ødegaard spiller for det mange betrakter som verdens største fotballklubb. Og så til sist, et vågalt tips til 2021-topplisten: Vår nye landslagssjef Ståle Solbakken, sier Strand til NTB. (©NTB)

