Haaland og Borussia Dortmund utslått etter nederlag borte mot PSG

Vertene sto imot sluttspurt mot et tamt Dortmund-mannskap som aldri kom helt til hektene etter en svak førsteomgang.

PARIS SAINT-GERMAIN - BORUSSIA DORTMUND 2-0, sammenlagt 3-2

Klasseforskjellen på PSG og Borussia Dortmund den onsdagens førsteomgang i Paris ble avgjørende for hvilken klubb som skal spille kvartfinaler i Champions League denne sesongen.

Erling Braut Haaland og lagkompisene hadde med seg en 2-1-føring fra første oppgjør i Tyskland for tre uker siden, takket være den norske superspissens to scoringer på Signal Iduna Park.

Den ledelsen forvaltet Dortmund på en dårlig måte. På et merkelig stille Parc des Princes, som var stengt for tilskuere på grunn av koronavirsuet, ble gjestene fra Bundesliga tatt på senga av et aggressivt pressende PSG.

Dortmund har funnet formen i Bundesliga de siste ukene med fire strake trepoengere, men i Paris strevde de gulkledde tungt med å spille seg forbi PSG høye press. Som ensom spiss fikk Erling Braut Haaland vanskelige arbeidsforhold i et lag som sleit med å flytte nok spillere oppover til å gi ham nok hjelp.

- Det ble aldri spesielt farlig foran mål, bemerket Rune Bratseth i Visats studio etter den skuffende forstillingen fra Haalands lag.

Kritisert av ekspert



Allerede i løpet av kampens første fem minutter hadde bortelaget spilt bort ballen en rekke ganger. Vertene fant derimot ledige rom med ballen i laget oftere, og skaffet seg to scoringer, fra henholdsvis Neymar og Juan Bernat, allerede før pause.

Og det gjorde de i tillegg uten superstjernen Kylian Mbappé i laget. Den franske angrepsprofilen har slitt med sykdom i det siste og entret ikke banen før et stykke ut i andre omgang.

- Avstanden fra Erling Braut Haaland fra til de to-tre-fire-fem nærmeste lagkameratene har vært altfor lang i store deler av kampen, mente Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås det var spilt rundt en time på Parc des Princes.

Tidligere Dortmund-trener Thomas Tuchel vant den taktiske kampen mot Lucien Favre og fikk bortimot fullklaff for planen sin.

Les også: Full forvirring rundt Norges EM-drama

Markeringsglipp



Etter knappe 25 minutters spill kom den første virkelig store sjansen i oppgjøret.

I sin kamp nummer 300 for PSG burde den rutinerte spissen fra Ururgauy ha sendt vertene foran, men en glitrende fotparade fra Roman Bürki styrte ballen like utenfor den lengste stolpen.

Det skulle ikke ta lang tid før Paris Saint-Germain likevel gikk opp i føringen.

Etter et par resultatløse cornere fra Neymar på den ene siden av Dortmunds mål, var det Ángel Di María som fikk muligheten til å skru enda et hjørnespark innover, denne gangen fra motsatt side. Argentinerens dødball var meget bra og fant Neymar på løp inn mot den bakre stolpen.

Den brasilianske stjernen sprintet inn foran en passiv Achraf Hakimi og stanget inn 1-0 fra kort hold. Den utlånte Real Madrid-backen måtte tåle

- Corneren er strålende, innløpet er strålende, markeringa til Hakimi er strykkarakter. Så kan vi stille spørsmål ved om Bürki bør ut. Jeg står på at det som lander innafor femmeteren på en corner, i hvert fall i 90 prosent av tilfeller, er keeper sitt ansvar, påpekte Tjærnås.

Fotballinteressert? Les dybdesaker i samarbeid med FourFourTwo her

Gammel helt i storslag



Det skulle bli enda tyngre for Haaland og kompani like før pausen.

Di Mariá var igjen nest sist på ballen da han ble spilt fri til høyre i banen. Den rutinerte 32-åringen slo presist inn igjen, denne gangen hard langs bakken.

På løp inne ved straffermerket fant han venstrebacken Juan Bernat, som med en kjapp og presis styring sendte ballen ned i Roman Bürkis lengste hjørne. Med 2-0 til pause hadde PSG allerede skaffet seg 3-2 sammenlagt og en visshet om at de heller ikke ville være ute om det ble ett baklengsmål.

Borussia Dortmund åpnet andreomgangen noe friskere, men uten at det ble veldig farlig foran vertenes keeper Keylor Navas.

PSG la seg farlig langt tilbake i banen det siste kvarteret av spilletida, men slapp unna en ny stor nedtur allerede i åttedelsfinalene.

Like før full tid pådro Emre Can seg et rødt kort etter en situasjon det han først felte Neymar og seinere dyttet braslianeren over ende.