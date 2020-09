Haaland og King på topp for Norge, Normann og Thorsby starter for første gang

Erling Braut Haaland og Joshua King er norsk spisspar fra start i nasjonsligaåpningen mot Østerrike. For Mathias Normann og Morten Thorsby er det en merkedag.

Normann og Thorsby spiller begge fra start for Norge for første gang. De to spillerne i troppen som har vært smittet av koronaviruset fikk begge tillit av Lars Lagerbäck i den første landskampen etter viruspausen.

Thorsby var blant flere smittede Sampdoria-spillere i mars, Normann blant flere smittede Rostov-spillere i juni.

Haaland får tillit framfor Alexander Sørloth, som scoret fire mål på de tre siste landskampene i fjor, og skal jage sitt første mål for A-landslaget. Han debuterte med 80 minutter fordelt på to kamper i september i fjor, men mistet både oktober- og novemberkampene med skade.

Resten av midtbanen mot Østerrike utgjøres av Sander Berge og kaptein Stefan Johansen. De fem bakerste er de samme som i forrige Ullevaal-kamp i november i fjor.

Mohamed Elyounoussi er i troppen, men han er utestengt mot Østerrike som følge av utvisningen mot Malta i fjor høst. Det var landslagets forrige kamp, for 291 dager siden.

Østerrike redusert

Lagerbäck fikk forfall fra Martin Ødegaard og Fredrik Midtsjø, mens Ole Selnæs er uaktuell på grunn av kinesiske karanteneregler. Østerrike er hardere rammet av forfall og må greie seg uten sine to største stjerner David Alaba (belastning) og Marko Arnautovic (kinesiske karanteneregler). I tillegg har viktige spillere som Valentino Lazaro og Konrad Laimer meldt skadeforfall.

Landslagssjef Franco Foda gir debutanten Christoph Baumgartner sjansen fra start på kanten, der laget er ekstra hardt rammet av forfall. Lagkaptein Julian Baumgartlinger starter på benken, og i hans sted bærer midtstopper Martin Hinteregger kapteinsbindet.

Østerrike starter med ni spillere fra tysk Bundesliga,. De to siste er fra LASK og Haalands tidligere klubb Salzburg.

Fredag er det på dagen fire år siden Norges siste hjemmetap (0-3 mot Tyskland).

Slik er lagene i kampen som spilles foran tomme tribuner på Ullevaal stadion:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 4 Tore Reginiussen, 3 Kristoffer Ajer, 2 Haitam Aleesami – 8 Stefan Johansen (kaptein), 15 Sander Berge, 21 Mathias Normann, 20 Morten Thorsby – 7 Joshua King, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 13 Sondre Rossbach – 5 Even Hovland, 6 Ruben Gabrielsen, 9 Alexander Sørloth, 10 Iver Fossum, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 18 Patrick Berg, 19 Markus Henriksen, 22 Birger Meling.

Østerrike (4-4-2):

1 Alexander Schlager – 21 Stefan Lainer, 5 Stefan Posch, 4 Martin Hinteregger (kaptein), 2 Andreas Ulmer – 20 Karim Onisiwo, 6 Stefan Ilsanker, 23 Xaver Schlager, 19 Christoph Baumgartner – 9 Marcel Sabitzer, 11 Michael Gregoritsch.

Reserver: 12 Pavao Pervan, 13 Cican Stankovic – 3 Aleksandar Dragovic, 7 Adrian Grbic, 8 Reinhold Ranftl, 10 Florian Grillitsch, 14 Julian Baumgartlinger, 15 Phillipp Lienhart, 16 Peter Zulj, 17 Maximilian Wöber, 18 Christopher Trimmel, 22 Christoph Monschein.

Dommer: Mattias Gestranius, Finland.

