Haaland og Ødegaard pryder forsidene i spanske sportsaviser fredag

Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund mener Real Madrid-aktuelle Erling Braut Haaland kan bli den beste spissen i verden det neste tiåret.

Dagens forsider av de spanske sportsavisene AS og Marca prydes av to norske stortalenter, henholdsvis Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

«Ødegaard eller Modric? Nordmannen hentes ikke tilbake dersom Luka bestemmer seg for å fortsette ett år til», skriver Marca.

ØDEGAARD ELLER MODRIC: Marca hevder Real Madrid ikke kommer til å hente Martin Ødegaard tilbake fra Real Sociedad i sommer, dersom Luke Modric tar sen sesong til i klubben.

Mens AS, som har intervjuet Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund, mannen som var sentral da Haaland havnet i Østerrike, slår opp følgende tittel:

«Han blir tiårets beste spiss»

Les også: Her blir fotballstjernen tatt på fersken. Nå har han fått sparken

- Han hadde mange tilbud

I intervjuet med Freund trekkes det frem at Salzburg-klubben har gjort en enestående jobb med å tiltrekke seg attraktive, unge spillere, som selges videre.

Sadio Mané, Dayot Upamecano og Erling Braut Haaland trekkes fram som eksempler.

- Vi finner dem, kontakter dem og viser dem at vi er en veldig attraktiv klubb for en ung person å vokse i. Det er nøkkelen fordi vi er en liten klubb, sier Freund til avisen.

KJEMPESUKSESS: Erlin Braut Haaland ble ikke lenge i Red Bull Salzburg, men gjorde enorm suksess i klubben. Foto: Joe Klamar (AFP)

Erling Braut Haaland var allerede før overgangen til Salzburg ønsket av flere store klubber, forteller Freund.

- Han hadde mange tilbud. Vi viste ham eksempler på at andre unge mennesker hadde kommet hit før ham og tatt steget. Det var en veldig smart avgjørelse av Erling og faren hans å signere her. Han så at han kunne utvikle seg raskt her, sier Freund.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

Spår megasuksess

Og det gjorde nordmannen til gangs. Etter 16 ligakamper og 17 mål i Østerrike, gikk turen videre til tysk Bundesliga og Borussia Dortmund.

Freund sier han ikke er overrasket over Haalands suksess.

- Jeg har kjent ham i halvannet år, og Erling har alt. Han er en enestående fotballspiller på grunn av sin karakter. Han er fokusert på å bli bedre, sier Freund.

Til slutt kommer Salzburg-direktøren med følgende spådom om Haalands fremtid:

- Du vet aldri med hundre prosent sikkerhet hva som skjer i fremtiden, men jeg ser ham spille i en stor klubb og være en av de beste spissene i Europa og verden, om ikke den beste, det neste tiåret. Potensialet er enormt, sier Freund.

Mathisen om Madrid-kobling

Haaland kobles stadig til den spanske storklubben Real Madrid, og tidligere denne uken sa Jesper Mathisen følgende til Nettavisen om en mulig overgang:

- Braut Haaland har sjokkert oss alle. Vi har sett han var god i Norge og på diverse aldersgrupper. Det er derfor man tenker at han kunne fungert i større klubber. Det er ikke kun enkle scoringer han setter heller, han har det aller meste allerede nå, sier Mathisen til Nettavisen.

- Hadde han ikke vært norsk, så hadde vi tenkt at Real Madrid måtte gått for ham. I og med at han er norsk så er vi litt mer forsiktige, sier Mathisen.

- Hadde han vært brasilianer eller tysk, så hadde vi tenkt «ja, selvsagt må Madrid signere ham», tror jeg.