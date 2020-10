Haaland og Ødegaard stjal overskriftene, men eksperten trekker frem en helt annen spiller

Lars Lagerbäck tok grep etter nedturen mot Serbia. Nå hylles spesielt én av spillerne som fikk sjansen.

NORGE - ROMANIA 4-0

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lagerbäck valgte å gjøre flere endringer i startelleveren mot Romania etter fadesen mot Serbia.

Både Tore Reginiussen, Stefan Johansen, Markus Henriksen og Haitam Aleesami forsvant ut av laget, etter at spesielt de tre sistnevnte hadde fått mye kritikk for torsdagens prestasjon.

Den svenske landslagssjefen opplyste på pressekonferansen at både Reginiussen, Johansen og Aleesami ikke kunne spille søndag som følge av skader.

Han fikk uansett se Birger Meling, som erstattet Aleesami på venstreback, til tider storspille på Ullevaal.

Får skryt av sjefen



Den ferske Nîmes-spilleren fosset opp og ned den norske venstrekanten, og kronet en meget god kamp med en lekker målgivende pasning til Alexander Sørloth før pause.

Etter oppgjøret fikk 25-åringen skryt av sjefen.

- Birger gjorde en veldig bra match, sier Lagerbäck til Nettavisen og forteller at klubbløse Aleesami var helt sluttkjørt etter over 100 minutter mot Serbia.

Melings prestasjon gjør imidlertid at det virkelig er kamp om plassen på Norges venstreback.

- Man kan si at Birger definitivt ikke senket sine sjanser om en plass i startelleveren utifra hans prestasjon.

FLERE ENDRINGER: Det norske laget som startet under kampen mot Romania på Ullevaal stadion. Bak fra v. Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer, Sander Berge, Stefan Strandberg, goalkeeper Rune Almenning Jarstein, Alexander Sørloth, Foran fra v. Martin Ødegaard, Birger Meling, Mathias Normann, Omar Elabdellaoui and Mohamed «Moi» Elyounoussi. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån (NTB)

Bratseth imponert

En annen som lot seg imponere av Meling er tidligere landslagsstopper Rune Bratseth.

For mens både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland hylles for deres prestasjoner, trekker Bratseth også frem Meling som én av spillerne som imponerte ham.

Bratseth gleder seg over at den norske venstresiden fungerte langt bedre mot Romania i forhold til kampen mot Serbia.

- Venstresiden var utmerket, kanskje spesielt Meling, sier Bratseth til Nettavisen.

EKSPERT: Rune Bratseth følger fortsatt godt med på landslaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB)

Som Rosenborg-mann kjenner Bratseth godt til Meling fra før etter at venstrebacken tilbrakte flere sesonger på Lerkendal.

- Vi vet alt om han i Trøndelag. Han er en klok spiller med en voldsom motor. Han har også et godt blikk for spillet. Han er en klassespiller og han spiller fotball. Det er også et viktig poeng, forteller Bratseth og viser til Aleesami som har gått klubbløs i lang tid.

Den tidligere landslagshelten vil imidlertid ikke insistere på at Meling og Mohamed Elyounoussi skal starte neste kamp mot Nord-Irland på Norges venstreside, selv om han ikke blir overrasket om de gjør det.

- Å ta ut laget er fryktelig vanskelig når man observerer ting på avstand, men de gjorde en god innsats og var vesentlig bedre enn det som var tilfellet i forrige kamp, sier Bratseth.

Rekdal: - Logisk

Heller ikke tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal vil blande seg for mye opp i noe laguttak, men synes det var fornuftig av Lagerbäck å ta grep til oppgjøret mot Romania.

Han gleder seg over at Norge lykkes.

- At det ble et annet laguttak mot Romania var egentlig logisk ettersom hele laget underpresterte mot Serbia. Da bytter man noen uansett for å prøve å få en ny energi inn i laget. Hadde vi slått Serbia hadde vi ikke hatt den diskusjonen i det hele tatt, sier Rekdal til Nettavisen.

GOD DAG: Kjetil Rekdal ledet søndag HamKam til hjemmeseier mot Sandnes Ulf, så fikk han se Norge knuse Romania. Foto: Geir Olsen (NTB)

Den tidligere landslagshelten fikk kun sett andreomgangen av landskampen ettersom han selv var opptatt med å lede HamKam til seier mot Sandnes Ulf søndag kveld, men lot seg imponere av det han så av nevnte Meling.

- Det jeg så var bra. Det overrasker meg heller ikke. Han spiller i Frankrike i en tøff liga. Alle vet at Meling er en god spiller, forteller Rekdal

Han vil i likhet med Bratseth ikke legge seg for mye opp i om Meling skal starte neste kamp eller ikke.

- Det vil tiden vise, men det er gøy at flere melder seg på. Vi trenger en sterk tropp med stor konkurranse som driver prestasjonene opp og frem. Da må vi stille krav til hverandre, sier Rekdal som fikk se et norsk lag heve seg kraftig etter nederlaget mot Serbia.

- Jeg er mektig imponert over at Norge vinner 4-0, sier Rekdal.

Nå venter Nord-Irland på Ullevaal stadion i neste Nations League-kamp allerede førstkommende onsdag for Lagerbäck og hans spillere. Med søndagens seier mot Romania henger Norge for alvor med i kampen om seier i Nations League-gruppen.